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Майстор Йокич с ново магическо изпълнение

  • 17 окт 2026 | 13:34
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Майстор Йокич с ново магическо изпълнение

Звездният център на Денвър Нъгетс Никола Йокич сътвори поредното си магическо отиграване по време на предсезонния сблъсък срещу Лос Анджелис Лейкърс.

Сръбският баскетболист демонстрира изключителния си поглед върху играта с виртуозна асистенция, след като само с едно движение улови топката с дясната ръка, прехвърли я в лявата и с изумителен пас зад гърба намери крилото Тревън Бразил точно под коша.

Денвър спечели срещата със 121:106, а Йокич завърши двубоя със солидни показатели - 17 точки, 6 борби и 8 асистенции, като допусна и 6 грешки.

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Снимки: Gettyimages

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