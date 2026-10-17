Костадинов и Остенде загубиха от Брюксел

Отборът на национала Константин Костадинов Остенде отстъпи пред Брюксел с 64:81 като гост в мач от смесената белгийско-нидерландска BNXT лига.
Поражението беше второ от три изиграни мача за белгийския тим в първенството.
Константин Костадинов се отчете с 2 точки, 1 борба и 1 асистенция за малко под 10 минути на терена.
Сега за Остенде предстои домакинство срещу румънския Динамо Букурещ в турнира ФИБА Къп на 20 октомври, а три дни по-късно Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Шарлероа в BNXT лигата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google