Костадинов и Остенде загубиха от Брюксел

Отборът на национала Константин Костадинов Остенде отстъпи пред Брюксел с 64:81 като гост в мач от смесената белгийско-нидерландска BNXT лига.

Поражението беше второ от три изиграни мача за белгийския тим в първенството.

Константин Костадинов се отчете с 2 точки, 1 борба и 1 асистенция за малко под 10 минути на терена.

Сега за Остенде предстои домакинство срещу румънския Динамо Букурещ в турнира ФИБА Къп на 20 октомври, а три дни по-късно Костадинов и съотборниците му ще гостуват на Шарлероа в BNXT лигата.

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