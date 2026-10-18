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Ланс нанесе пета поредна загуба на Троа

  • 18 окт 2026 | 00:51
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Ланс нанесе пета поредна загуба на Троа

Ланс спечели с 3:1 гостуването си на Троа и се изкачи на 7-о място в класирането на Лига 1. Домакините пък регистрираха пета поредна шампионатна загуба и се намират в зоната на изпадащите с едва 4 точки.

Мачът започна по най-добрия възможен начин за Ланс, след като в 13-тата минута тимът поведе с автогол на Адриен Монфре. Троа обаче реагира и съумя да изравни четвърт час по-късно с попадение на Тимоти Нкада.

В края на полувремето Флориан Товен комбинира с Одсон Едуар, който отново изведе Ланс напред. Третото попадение за гостите заби Рубен Агилар, отново след асистенция на Товен.

Домакините направиха опит да се доберат поне до точка, но бяха твърде предвидими в офанзивен план и с нищо не затрудниха защитата на Ланс.

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Снимки: Imago

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