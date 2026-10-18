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Без изненади за Купата на Белгия

  • 18 окт 2026 | 02:06
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Без изненади за Купата на Белгия

Фаворитите се класираха за 1/8-финалите в турнира за Купата на Белгия. Вчера се изиграха 7 мача от 1/16-финалите и в нито един от тях не се стигна до сензация.

Брюж се измъчи с гостуващия Локерен, но спечели с 1:0 и продължава напред. Единствения гол в срещата отбеляза Феликс Льомарешал в 45-ата минута. Шарлероа елиминира със същия резултат третодивизионния Монс, но след продължения.

Генк спечели с 2:0 гостуването си на Виртон, като реши всичко в своя полза още до почивката. Варегем разгроми с 3:0 Серен, а Ла Лувиер заи четири безответни гола на РФК Лиеж.

Роял Антверп надви с 1:0 Хайст, а Льовен се наложи със същия резултат над Франк Боран, въпреки че от 63-тата минута беше с човек по-малко.

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