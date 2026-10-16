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Айнтрахт изтръгна трудна победа над Кьолн

  • 16 окт 2026 | 23:36
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Айнтрахт изтръгна трудна победа над Кьолн

Айнтрахт (Франкфурт) преодоля съпротивата на Кьолн и спечели с 1:0 у дома в среща от шестия кръг на Бундеслигата. Юнес Ебнуталиб (77′) отбеляза единственото попадение в мача. Домакините можеха да си осигурят победата и по-рано, ако не беше вратарят Марвин Швебе, който направи някои важни спасявания в хода на мача.

Всъщност Кьолн можеше пръв да поведе още в 1-вата минута. Борна Соса изведе Мариус Бюлтер сам срещу Ноа Атуболу, но вратарят спечели двубоя между двамата.

Айнтрахт отговори в третата минута с удар от движение на Ебнуталиб след подаване на Рицу Доан, спасен от Швебе. Пет минути по-късно стражът отново се намеси отлично, този път с крак, за да спре Фарес Шаиби след пробив по аутлинията отляво.

В 32-рата минута Бюлтер застраши вратата на домакините с удар с пета след центриране на Соса от пряк свободен удар. Атуболу обаче отрази топката, насочена към близкия ъгъл.

След почивката Швебе продължи да задържа равенството. В 55-ата минута той спаси удар с глава на Лилиан Брасие, а три минути по-късно улови и изстрел на оставения свободен Шаиби.

Айнтрахт все пак поведе в 77-ата минута. Ноел Асеко Нкили намери с хитър пас Ебнуталиб, който се разписа отблизо за 1:0.

Домакините запазиха преднината си до края и се изкачиха временно на 8-ото място с 8 точки. Кьолн е 11-и със 7 точки.

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