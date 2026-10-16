"Червено, жълто, зелено" - необичайните тоалетни в РБ (Лайпциг)

Защитникът Бенямин Хенрикс влезе в ролята на екскурзовод по време на обиколка из тренировъчната база на РБ (Лайпциг) преди дербито от Бундеслигата срещу Байерн (Мюнхен). Видеото разкри любопитно нововъведение в клуба – „умни“ тоалетни, които изследват показателите на футболистите на момента.

Дали в това се крие тайната на силните изяви? Намирайки се на пето място в Бундеслигата след три победи в първите пет кръга, РБ Лайпциг записа стабилен старт на шампионата преди визитата си в Бавария. Успехите на съотборниците на Кристофър Нкунку обаче не са случайни, а резултат от клубна философия, при която нищо не се оставя на случайността. Преди сблъсъка с германския хегемон Хенрикс показа тренировъчния комплекс на тима във видео, качено в канала му в YouTube.

След като впечатли госта си – бившия футболист и настоящ инфлуенсър Билал Камарие – с изключително луксозните душове, германският краен бранител показа още по-впечатляващо съоръжение: свързаните с дигитална система клубни тоалетни.

„Има и нещо още по-невероятно. Обикновено влизаш в тоалетната и си готов. Но тук при нас нещата не стоят точно така“, обяснява футболистът.

Бившият играч на Монако онагледи думите си, показвайки специален панел на стената. Механизмът е напълно автоматизиран: веднага след уриниране светва светлинен индикатор. Зеленият цвят показва оптимални стойности, жълтият сигнализира, че играчът скоро трябва да приеме течности, а червеният означава сериозна дехидратация и спешна нужда от прием на вода.

„Червената светлина показва, че задължително трябва да пиеш вода. Има и жълта, точно както при светофарите. А зеленото означава, че всичко е перфектно“, допълва Хенрикс, подчертавайки задоволството си от нововъведението: „Честно казано, това е страхотно.“

Правилната ежедневна хидратация помага на футболистите на Лайпциг да избегнат главоболие и, което е още по-съществено за представянето им на терена, намалява риска от мускулни крампи. Предстои да се разбере дали тази прецизност към най-малкия детайл ще бъде достатъчна за положителен резултат на стадион „Алианц Арена“.

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