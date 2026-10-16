Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

БФЛА дари на Перник проект за модерна лекоатлетическа писта

  • 16 окт 2026 | 18:30
  • 246
  • 0
БФЛА дари на Перник проект за модерна лекоатлетическа писта

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) направи важна стъпка към развитието на спортната инфраструктура в Перник. Президентът на централата Георги Павлов официално предостави на Община Перник идеен проект за изграждането на модерна лекоатлетическа писта на стадион „Металург“, изготвен и финансиран изцяло със собствени средства на федерацията. Това се случи по време на работна среща с кмета на града Станислав Владимиров в петък (16 октомври), съобщиха от БФЛА.

Проектът предвижда създаването на едно от най-модерните лекоатлетически съоръжения в България, което ще предостави отлични условия както за подготовката на млади таланти и професионални състезатели, така и за провеждането на състезания от национален и международен мащаб.

Сред основните предимства на бъдещото съоръжение е осемкоридоровата писта със синтетична настилка. Предвидени са още специализирани сектори за троен скок, скок на височина, овчарски скок и хвърляния, както и водно препятствие за стипълчейз. Реализирането на проекта ще създаде предпоставки Перник да се утвърди като един от значимите лекоатлетически центрове в страната.

Кметът Станислав Владимиров изрази благодарност към ръководството на БФЛА за предоставения проект и положените усилия в подкрепа на местния спорт. На срещата присъства и легендарната българска лекоатлетка Милка Михайлова, която продължава да работи за развитието на младите таланти чрез своя клуб в града.

Дарението е резултат от последователните усилия на БФЛА и проведената през последните месеци серия от работни срещи с ръководството на Община Перник. С предоставянето на идейния проект се поставя важна основа за бъдещата реализация на съоръжението. Следващите стъпки са свързани с осигуряването на необходимото финансиране от страна на общината и провеждането на съответните процедури за избор на изпълнител.

За разработването на проекта БФЛА се довери на Plan Concept – компания с опит в проектирането на спортна инфраструктура.Инициативата е част от дългосрочните усилия на Българската федерация по лека атлетика за подобряване на тренировъчните условия, модернизиране на спортната база и създаване на повече възможности за развитие на леката атлетика в цялата страна.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

За 26-и път Самоков ще бъде домакин на лекоатлетическия крос за Купа "Самоков"

За 26-и път Самоков ще бъде домакин на лекоатлетическия крос за Купа "Самоков"

  • 16 окт 2026 | 14:08
  • 481
  • 1
Виктория Ангелова е новият стипендиант на МОК за Лос Анджелис 2028

Виктория Ангелова е новият стипендиант на МОК за Лос Анджелис 2028

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 682
  • 0
Откриват спортен комплекс "Осогово" в събота

Откриват спортен комплекс "Осогово" в събота

  • 15 окт 2026 | 12:09
  • 1828
  • 5
Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне маратона в Ню Йорк

Олимпийската шампионка Сифан Хасан ще пропусне маратона в Ню Йорк

  • 15 окт 2026 | 11:27
  • 454
  • 0
Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов: Да отворим очите и сърцата си

Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов: Да отворим очите и сърцата си

  • 15 окт 2026 | 10:28
  • 470
  • 0
Георги Павлов: Този успех е огромно признание за България

Георги Павлов: Този успех е огромно признание за България

  • 15 окт 2026 | 10:22
  • 633
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янтра 0:0 Локо (Пловдив)

Янтра 0:0 Локо (Пловдив)

  • 16 окт 2026 | 19:00
  • 3883
  • 5
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 17340
  • 43
Силна първа четвърт за Шумен, преднина за Балкан срещу Левски

Силна първа четвърт за Шумен, преднина за Балкан срещу Левски

  • 16 окт 2026 | 18:30
  • 2793
  • 1
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 36779
  • 248
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 23831
  • 42
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 7589
  • 25