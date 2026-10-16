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Рекорд в Евролигата за Фенербахче на Ясикевичус

  • 16 окт 2026 | 17:06
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Рекорд в Евролигата за Фенербахче на Ясикевичус

Турският гранд Фенербахче постави нов рекорд в Евролигата с 14 чадъра, записани при победата със 74:65 над Партизан в среща от шестия кръг на турнира.

Предишното най-добро постижение в престижната европейска надпревара беше 12 блокирани изстрели, дело на Жалгирис. Литовският тим на два пъти достига до тази статистика - срещу Естудиантес на 14 декември 2000 година и срещу Проком на 18 декември 2008-а. Рекордът се задържа почти 18 години.

Този факт накара старши треньор на истанбулския гранд Шарунас Ясикевичус да се пошегува, че отборът му вероятно играе лоша защита, щом се налага постоянно да наваксва и да прави толкова много чадъри.

"Представяте ли си колко лоша защита играем, щом се налага постоянно да се появяваме и да блокираме стрелбите?", каза с усмивка Ясикевичус пред EuroLeague TV, коментирайки постижението.

"Ако играеш добра защита, няма нужда да правиш чадъри. Но рекордите винаги са приятни – със сигурност ще го приемем и ще празнуваме", добави литовският специалист.

С успеха над Партизан в четвъртък вечер, отборът на Фенербахче събра актив от 5 победи и 1 загуба в Евролигата - най-добрият старт на отбора от 2023 година насам, когато също започна сезона с пет успеха в първите си шест мача.

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Снимки: Gettyimages

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