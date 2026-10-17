Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Четири мача от втория кръг на Sesame НБЛ днес

  • 17 окт 2026 | 07:10
  • 513
  • 0
Четири мача от втория кръг на Sesame НБЛ днес

С четири срещи продължава днес вторият кръг от Sesame Национална баскетболна лига.

В ранния мач от днешната програма Берое Стара Загора приема в зала "Общинска" записалия победа във ФИБА Къп по-рано тази седмица Локомотив Пловдив.

БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СТАТИСТИКА

Другите три срещи започват в 18:00 часа.

В "Арена Самоков" Рилски спортист приема завърналия се в родния елит ЦСКА.

РИЛСКИ СПОРТИСТ - ЦСКА - СТАТИСТИКА

В зала "Сила" в Пловдив Ботев Академик се изправя срещу Миньор 2015.

БОТЕВ - АКАДЕМИК - МИНЬОР 2015 - СТАТИСТИКА

В "Спортна зала" в Дупница новакът Политехника посреща Спартак Плевен.

ПОЛИТЕХНИКА - СПАРТАК ПЛЕВЕН - СТАТИСТИКА

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона

Везенков и Гуардиола застанаха един до друг в Барселона

  • 17 окт 2026 | 00:37
  • 3295
  • 1
Апоел нанесе първо поражение на Панатинайкос за сезона в Евролигата

Апоел нанесе първо поражение на Панатинайкос за сезона в Евролигата

  • 17 окт 2026 | 00:17
  • 763
  • 0
Шестият кръг в Евролигата предложи нови вълнуващи битки и интересни резултати

Шестият кръг в Евролигата предложи нови вълнуващи битки и интересни резултати

  • 16 окт 2026 | 23:50
  • 8513
  • 0
Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

  • 16 окт 2026 | 23:42
  • 13189
  • 17
Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

Балкан с лесна победа срещу Левски, Шумен сломи Ботев Враца след здрава битка

  • 16 окт 2026 | 20:28
  • 11258
  • 11
Заплетен казус с новобранец на Оклахома

Заплетен казус с новобранец на Оклахома

  • 16 окт 2026 | 18:19
  • 1077
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летящата Барселона отива с едно наум на "Ла Картуха"

Летящата Барселона отива с едно наум на "Ла Картуха"

  • 17 окт 2026 | 06:04
  • 2347
  • 2
Манчестър Сити иска да продължи безгрешния си ход в Премиър лийг

Манчестър Сити иска да продължи безгрешния си ход в Премиър лийг

  • 17 окт 2026 | 07:33
  • 577
  • 0
Непобеденият Брентфорд се изправя срещу търсещия стабилност Ливърпул

Непобеденият Брентфорд се изправя срещу търсещия стабилност Ливърпул

  • 17 окт 2026 | 07:05
  • 1393
  • 0
Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

Везенков се развихри пред погледа на Пеп Гуардиола, Олимпиакос с драматична победа над Барселона

  • 16 окт 2026 | 23:42
  • 13189
  • 17
Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

Локо (Пловдив) мина леко през Габрово по пътя към осминафиналите

  • 16 окт 2026 | 20:50
  • 18390
  • 13
ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 29557
  • 51