Четири мача от втория кръг на Sesame НБЛ днес

С четири срещи продължава днес вторият кръг от Sesame Национална баскетболна лига.
В ранния мач от днешната програма Берое Стара Загора приема в зала "Общинска" записалия победа във ФИБА Къп по-рано тази седмица Локомотив Пловдив.
БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СТАТИСТИКА
Другите три срещи започват в 18:00 часа.
В "Арена Самоков" Рилски спортист приема завърналия се в родния елит ЦСКА.
РИЛСКИ СПОРТИСТ - ЦСКА - СТАТИСТИКА
В зала "Сила" в Пловдив Ботев Академик се изправя срещу Миньор 2015.
БОТЕВ - АКАДЕМИК - МИНЬОР 2015 - СТАТИСТИКА
В "Спортна зала" в Дупница новакът Политехника посреща Спартак Плевен.
ПОЛИТЕХНИКА - СПАРТАК ПЛЕВЕН - СТАТИСТИКАДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google