Четири мача от втория кръг на Sesame НБЛ днес

С четири срещи продължава днес вторият кръг от Sesame Национална баскетболна лига.

В ранния мач от днешната програма Берое Стара Загора приема в зала "Общинска" записалия победа във ФИБА Къп по-рано тази седмица Локомотив Пловдив.

БЕРОЕ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - СТАТИСТИКА

Другите три срещи започват в 18:00 часа.

В "Арена Самоков" Рилски спортист приема завърналия се в родния елит ЦСКА.

РИЛСКИ СПОРТИСТ - ЦСКА - СТАТИСТИКА

В зала "Сила" в Пловдив Ботев Академик се изправя срещу Миньор 2015.

БОТЕВ - АКАДЕМИК - МИНЬОР 2015 - СТАТИСТИКА

В "Спортна зала" в Дупница новакът Политехника посреща Спартак Плевен.

ПОЛИТЕХНИКА - СПАРТАК ПЛЕВЕН - СТАТИСТИКА

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