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Стара Загора ще бъде домакин на четири спортни събития през уикенда

  • 16 окт 2026 | 16:56
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Стара Загора ще бъде домакин на четири спортни събития през уикенда

Стара Загора ще бъде домакин на четири спортни турнира на 17 и 18 октомври 2026 г. В програмата са включени надпревари по карате киокушин, спортно ориентиране, футзал за хора с увреден слух и плуване. Това съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

Спортният уикенд започва в събота, 17 октомври, от 11:00 ч. в спортна зала „Иван Вазов“ с турнира по карате киокушин „Купа Стара Загора“. В състезанието ще участват около 200 деца от цялата страна във възрастовите групи от 10 до 12 и от 12 до 14 години. Турнирът е част от календара на Българската карате киокушин федерация и се организира от СККК Аскен и федерацията.

Същия ден от 14:00 ч. ще бъде даден старт на състезанието по спортно ориентиране „Купа Сърнена гора“. Надпреварата продължава в неделя, 18 октомври, от 11:00 ч. Турнирът традиционно привлича над 250 участници от страната, като в него могат да се включат състезатели от различни възрасти. Предвидена е и категория OPEN за начинаещи, които желаят да опитат спортното ориентиране. Организатори са СК Сърнена гора А2 и ТД Сърнена гора.

Традиционният турнир по футзал „Пети октомври“ за хора с увреден слух също започва на 17 октомври от 14:00 ч. на спортните игрища зад Централна поща. В състезанието ще се включат осем отбора от София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Дупница и Шумен. Срещите продължават в неделя от 9:00 ч. Турнирът е посветен на празника на Стара Загора и се организира от Спортния клуб на глухите.

Международната надпревара по плуване „Берое“ ще събере стотици плувци от различни възрасти в Общинския плувен басейн. Четвъртото издание на надпреварата започва на 17 октомври от 15:00 ч. и продължава на 18 октомври. Състезанието е част от календара на Българската федерация по плувни спортове и е посветено на празника на града. Организатори са СКП Берое и федерацията.

Всички спортни прояви се провеждат с подкрепата на Община Стара Загора.

Още две спортни събития ще се проведат в утрешния ден в Стара Загора. В 15:30 часа в спортна зала "Стара Загора" ще започне срещата от втори кръг на Националната баскетболна лига между отборите на Берое и Локомотив (Пловдив). От 18 часа футболният Берое посреща Лудогорец в среща от 1/16-финалите в турнира за Купата на България.

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