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Нефтохимик взе Гамаков

  • 16 окт 2026 | 16:47
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Нефтохимик взе Гамаков

Опитният полузащитник Милен Гамаков се завръща в отбора на Нефтохимик 1962 (Бургас), който се състезава в Югоизточната Трета лига. 32-годишният халф е без отбор от януари тази година, когато се раздели с Беласица (Петрич). И тъй като е станал свободен агент по време на трансферен период, няма проблем да продължи кариерата си от момента. Той вече е картотекиран в ЗС на БФС-Пловдив и може да носи екипа на „зелените“ от Бургас.

Гамаков минава през школите на двата бургаски отбора – Черноморец и Нефтохимик, като с „акулите“ печели медали от държавни първенства в юношеска възраст. Там е и дебютът му в мъжкия футбол, а богатата му кариера е преминала през Ботев (Пловдив), Легия (Гданск), Рух (Хожув), Славия, Жалгирис (Вилнюс) и Тараз (Казахстан).

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