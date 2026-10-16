Има споразумение между Реал Мадрид и Белингам

Джуд Белингам е следващият важен футболист на Реал Мадрид, който се съгласява да продължи договора си. По информация на “Ас” двете страни са постигнали пълно съгласие за удължаване на контракта до 30 юни 2031 година.

Халфът пристигна на “Бернабеу“ през лятото на 2023 година от Борусия (Дортмунд) и все още е с въпросния договор, който изтича в края на сезон 2028/2029.

Освен по-дългия срок, новият договор носи и значително подобрени финансови параметри, отговарящи на ключовата роля на 23-годишния футболист в състава.

От момента на трансфера си англичанинът се утвърди като водеща фигура и естествен лидер на отбора, поемайки щафетата от ветерани като Даниел Карвахал, Лука Модрич и Тони Кроос.

Преговорите между двете страни стартираха в края на миналата кампания и преминаха безпроблемно. Самият Белингам не крие, че се чувства отлично в Мадрид и е напълно отдаден на клуба, печелейки безрезервното доверие на публиката на Реал.

Футболистът отново показва най-доброто от себе си, след като загърби проблемите с рамото и претърпяната операция, която преди това бе отложил, за да помага на мадридчани в ключови моменти. С идването на Жозе Моуриньо той получи пълна свобода на действие зад Килиан Мбапе – позиция, която подчертава както офанзивната му креативност, така и голямата му работоспособност при пресата и играта в защита.

Силните изяви на Световното първенство в Северна Америка, където се отчете с шест попадения, затвърдиха статута му на незаменим състезател и в селекцията на Томас Тухел. От началото на настоящата кампания в испанското първенство полузащитникът вече има на сметката си три гола и три асистенции.

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