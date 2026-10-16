Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид

Има споразумение между Реал Мадрид и Белингам

  • 16 окт 2026 | 15:52
  • 1803
  • 2
Има споразумение между Реал Мадрид и Белингам

Джуд Белингам е следващият важен футболист на Реал Мадрид, който се съгласява да продължи договора си. По информация на “Ас” двете страни са постигнали пълно съгласие за удължаване на контракта до 30 юни 2031 година.

Халфът пристигна на “Бернабеу“ през лятото на 2023 година от Борусия (Дортмунд) и все още е с въпросния договор, който изтича в края на сезон 2028/2029.

Освен по-дългия срок, новият договор носи и значително подобрени финансови параметри, отговарящи на ключовата роля на 23-годишния футболист в състава.

От момента на трансфера си англичанинът се утвърди като водеща фигура и естествен лидер на отбора, поемайки щафетата от ветерани като Даниел Карвахал, Лука Модрич и Тони Кроос.

Преговорите между двете страни стартираха в края на миналата кампания и преминаха безпроблемно. Самият Белингам не крие, че се чувства отлично в Мадрид и е напълно отдаден на клуба, печелейки безрезервното доверие на публиката на Реал.

Футболистът отново показва най-доброто от себе си, след като загърби проблемите с рамото и претърпяната операция, която преди това бе отложил, за да помага на мадридчани в ключови моменти. С идването на Жозе Моуриньо той получи пълна свобода на действие зад Килиан Мбапе – позиция, която подчертава както офанзивната му креативност, така и голямата му работоспособност при пресата и играта в защита.

Силните изяви на Световното първенство в Северна Америка, където се отчете с шест попадения, затвърдиха статута му на незаменим състезател и в селекцията на Томас Тухел. От началото на настоящата кампания в испанското първенство полузащитникът вече има на сметката си три гола и три асистенции.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Карик: Всичко приключи - Лисандро Мартинес е на разположение, това не беше никаква драма за отбора

Карик: Всичко приключи - Лисандро Мартинес е на разположение, това не беше никаква драма за отбора

  • 16 окт 2026 | 15:59
  • 3407
  • 2
Ханзи Флик: Барселона има потенциал да се развива, ще ставаме все по-силни

Ханзи Флик: Барселона има потенциал да се развива, ще ставаме все по-силни

  • 16 окт 2026 | 15:36
  • 1625
  • 8
Не съм се карал с никого, увери крило на Ювентус

Не съм се карал с никого, увери крило на Ювентус

  • 16 окт 2026 | 15:35
  • 1076
  • 0
Кан и Леман изразиха резерви относно бъдещето на Урбиг в Байерн

Кан и Леман изразиха резерви относно бъдещето на Урбиг в Байерн

  • 16 окт 2026 | 14:30
  • 719
  • 1
Пари Сен Жермен никога не изпитва страх, горд е Луис Енрике

Пари Сен Жермен никога не изпитва страх, горд е Луис Енрике

  • 16 окт 2026 | 14:28
  • 1075
  • 2
Шеметният възход на Фабиан Хюрцелер: от търговец на картини до един от най-желаните млади мениджъри в Европа

Шеметният възход на Фабиан Хюрцелер: от търговец на картини до един от най-желаните млади мениджъри в Европа

  • 16 окт 2026 | 13:52
  • 1188
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

ЦСКА 1948 разби Нефтохимик за едно полувреме

  • 16 окт 2026 | 16:47
  • 11193
  • 30
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 32670
  • 208
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 20442
  • 33
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 4963
  • 21
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 7224
  • 10
Левски се завърна от Нидерландия

Левски се завърна от Нидерландия

  • 16 окт 2026 | 16:27
  • 2120
  • 1