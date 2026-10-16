Пари Сен Жермен никога не изпитва страх, горд е Луис Енрике

След като в сряда Пари Сен Жермен впечатли футболна Европа за пореден път сс играта си срещу Манчестър Сити (4:2) в Шампионската лига, сега тимът отново обръща поглед към френското първенство. Изненадващо там шампионите са чак шести след шест кръга. Утре (събота) столичани гостуват на Страсбург и при победа почти сигурно ще направят скок напред в класирането. Ето какво заяви наставникът Луис Енрике по редица въпроси на срещата си с медиите.

За първия гол срещу Манчестър Сити и играта без страх

Това беше великолепна атака. Моята задача е да им дам увереност да правят подобни неща или да играят с дълги топки. Трябва да умееш да се адаптираш към случващото се по време на мача. Ако трябва да откроя нещо от този двубой или от последните три години, това е способността на играчите постоянно да играят агресивно и смело. Особено като гости. Основната характеристика на този отбор е, че никога не изпитва страх. Опитваме се да правим неща, които са обичайни за нас. Сити пресира много високо и ние се опитахме да действаме както обикновено. Няма да разкривам твърде много подробности пред съперниците ни. Харесва ми да виждам как празнуваме такива голове. Това е прекрасен спорт, отборен спорт. Всички играчи, може би с изключение на Нуно и Усман, докоснаха топката. Красиво е. Когато един отбор те пресира високо, ако успееш да преодолееш пресата, можеш да създадеш опасна атака.

🇫🇷😍 Everything about this PSG goal was brilliant. From the way they escaped Manchester City's pressure to Fabián Ruiz's pass and Désiré Doué's finish. Beautiful team football. 🔴🔵💫 https://t.co/QJYKwMb8Ii — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 15, 2026

Събуждането на Манчестър Сити през второто полувреме

Когато стигнеш до почивката с толкова голяма преднина (3:0), първото нещо, което прави отборът, който губи, е да потърси решения, за да се върне в двубоя. Има много фактори. Трудно е да печелиш като гост. В този мач имахме късмет. Ако искаш да спечелиш като гост двубой на такова ниво, трябва да бъдеш по-постоянен през всичките 90 минути. В противен случай съперникът може да направи обрат и да отбележи повече голове от теб. Често противникът поема много рискове и ние трябва да имаме повече свежест, за да се възползваме от това. Второто полувреме беше лудо, защото след първото разликата в резултата беше голяма. Не харесвам такива втори полувремена. Предпочитам да можем да контролираме играта.

Твърдението на Мареска, че нивото в Лига 1 дава предимство на ПСЖ пред европейските му съперници

Това са типичните приказки за ПСЖ. Още преди да дойда тук, чувах, че ПСЖ няма да спечели Шампионската лига заради нивото на първенството. А сега, след като клубът спечели турнира, се твърди, че това е станало именно заради същото нещо. Винаги ще има хора, които да се оплакват. Ние се стремим да печелим всеки наш мач.

Преминаването към мачовете във френското първенство

Подготвяме всеки двубой по един и същи начин. Първенството е ясна цел за нас през всеки сезон. Искаме утре да играем добре в Страсбург, да се стремим да доминираме и да спечелим двубоя, за да вземем трите точки.

Бързото налагане на Дуе и по-бавната адаптация на Дро

Адаптацията зависи от качествата на футболиста и от способността му да атакува и да се защитава както индивидуално, така и като част от отбора. Това не зависи от възрастта.

Манес Аклиуш

Вие (журналистите - бел.ред.) познавате характера му по-добре от мен. Той е национален състезател. Моята работа е да говоря повече за футболиста, отколкото за човека. Независимо от начина, по който се изразява, на най-високо ниво всичко зависи от футболните качества. Той започна сезона блестящо и може да играе почти навсякъде. Доволен съм. Ще бъде критикуван, защото така стоят нещата, но съм много доволен от това, което прави, и не говоря за головете или асистенциите му, а за адаптацията му.



Дембеле поиска повече почивни дни за отбора

Очевидно е шега, но аз винаги съм готов да дам на играчите това, което искат. Да си във ваканция означава да идваш в клубната база, за да тренираш.

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