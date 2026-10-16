Янтра взе бивш младежки национал

Янтра подсилва състава си с още един опитен футболист. Новото попълнение на габровския тим е Мартин Костадинов, който играе като еднакво успешно като десен или ляв краен защитник.Роденият на 13 май 1996 г. във Варна футболист има близо 160 мача в професионалния футбол, по-голямата част от които в елита на България.

Опитен футболист напусна Янтра по лични причини

В кариерата си е защитавал цветовете на Черно море, Дунав (Русе), Арда, Ботев (Враца) и Фратрия. Костадинов има и международен опит с екипите на юношеския и младежкия национален отбор на България. С привличането му Янтра добавя опит и повече възможности по двата фланга на отбраната.

"Добре дошъл в Габрово, Марти! Желаем ти здраве, силни мачове и много поводи за радост със зелено-белия екип!", написаха от клуба.

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