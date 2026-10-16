Сестри Стоеви загубиха от китайки в Дания

Стефани Стоева и Габриела Стоева отпаднаха на четвъртфиналите на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки загубиха от поставените под номер 6 в схемата Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао (Китай) с 12:21, 24:26 за 37 минути на корта.

Вторият гейм беше изключително оспорван и игра се точка за точка. Сестрите пропуснаха няколко възможности да изравнят, а китайките взеха три поредни разигравания в края и затвориха срещата.

Преди този мач Стоеви постигнаха две поредни победи.

През следващата седмица българките ще играят на турнир "HSBC BWF World Tour Super 750" във Франция.

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