Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

БФС стартира записванията за втория селекционен камп за български футболни таланти в САЩ

  • 16 окт 2026 | 12:06
  • 358
  • 0
БФС стартира записванията за втория селекционен камп за български футболни таланти в САЩ

Българският футболен съюз обяви началото на записванията за второто издание на селекционния футболен камп за млади таланти с български произход в Съединените американски щати. Лагерът ще се проведе от 7 до 17 януари 2027 г. в района на Тампа Бей, Флорида, в партньорство с агенцията Soccer Proxy, с която БФС продължава съвместната си работа по откриването и развитието на перспективни футболисти зад граница.

След успешното първо издание през януари 2026 г. инициативата надгражда своя формат, като разширява обхвата на възрастовите групи и предоставя нова възможност на млади състезатели да демонстрират качествата си непосредствено пред националните селекционери на България.

Кампът ще се проведе в два етапа, съобразени с възрастта на участниците:

7–10 януари 2027 г. – футболисти, родени от 2010 до 2014 г. включително;
14–17 януари 2027 г. – футболисти, родени през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

В работата с младите таланти ще се включат националните селекционери от различните възрастови формации, техническият директор на БФС Кирил Котев и директорът "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов. Програмата предвижда тренировъчни занимания, двустранни игри и срещи между треньорите, футболистите и техните родители. За участниците са планирани и специализирани информационни сесии, посветени на възможностите за развитие във футбола.  

Новото издание е продължение на поставеното начало през януари 2026 г., когато 62 млади футболисти от САЩ и Канада преминаха през първия селекционен камп на БФС зад океана. Техните качества бяха наблюдавани от представители на футболната централа, като инициативата постави основите на по-целенасочена работа с перспективни състезатели с български корени в Северна Америка.

През юли същата година проектът получи своето продължение и в България, където група млади футболисти от американски академии проведоха тренировъчен лагер и контролни срещи с български юношески формации. Това даде възможност на треньорските екипи да проследят развитието на талантите и да оценят представянето им в различна футболна среда.

Чрез партньорството със Soccer Proxy Българският футболен съюз продължава да разширява своята селекционна мрежа и да изгражда устойчива връзка с българските футболни таланти по света. Записванията за втория селекционен камп на БФС в САЩ вече са отворени.

Желаещите да участват могат да подадат своята кандидатура чрез официалната регистрационна платформа на Soccer Proxy: https://www.soccerproxy.com/apply

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

Илиян Станчев: В Тервел винаги е трудно

  • 16 окт 2026 | 09:57
  • 400
  • 0
Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

Геша: Мачовете ни с Черноломец се превърнаха в дербита

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 420
  • 0
Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

Трима бразилци от Лудогорец получиха български паспорти

  • 16 окт 2026 | 09:55
  • 5300
  • 13
Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

Петър Кюмюрджиев: Винаги е трудно срещу младите

  • 16 окт 2026 | 09:52
  • 379
  • 0
Христо Телкийски: Да следваме програмата си

Христо Телкийски: Да следваме програмата си

  • 16 окт 2026 | 09:50
  • 374
  • 0
Васил Стефанов за мача в Карлово

Васил Стефанов за мача в Карлово

  • 16 окт 2026 | 09:48
  • 419
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 20342
  • 111
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 11577
  • 13
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 10678
  • 2
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 2238
  • 6
Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 172822
  • 702
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 206801
  • 770