БФС стартира записванията за втория селекционен камп за български футболни таланти в САЩ

Българският футболен съюз обяви началото на записванията за второто издание на селекционния футболен камп за млади таланти с български произход в Съединените американски щати. Лагерът ще се проведе от 7 до 17 януари 2027 г. в района на Тампа Бей, Флорида, в партньорство с агенцията Soccer Proxy, с която БФС продължава съвместната си работа по откриването и развитието на перспективни футболисти зад граница.

След успешното първо издание през януари 2026 г. инициативата надгражда своя формат, като разширява обхвата на възрастовите групи и предоставя нова възможност на млади състезатели да демонстрират качествата си непосредствено пред националните селекционери на България.

Кампът ще се проведе в два етапа, съобразени с възрастта на участниците:



7–10 януари 2027 г. – футболисти, родени от 2010 до 2014 г. включително;

14–17 януари 2027 г. – футболисти, родени през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

В работата с младите таланти ще се включат националните селекционери от различните възрастови формации, техническият директор на БФС Кирил Котев и директорът "Развитие на детско-юношеския футбол" Лъчезар Димов. Програмата предвижда тренировъчни занимания, двустранни игри и срещи между треньорите, футболистите и техните родители. За участниците са планирани и специализирани информационни сесии, посветени на възможностите за развитие във футбола.

Новото издание е продължение на поставеното начало през януари 2026 г., когато 62 млади футболисти от САЩ и Канада преминаха през първия селекционен камп на БФС зад океана. Техните качества бяха наблюдавани от представители на футболната централа, като инициативата постави основите на по-целенасочена работа с перспективни състезатели с български корени в Северна Америка.

През юли същата година проектът получи своето продължение и в България, където група млади футболисти от американски академии проведоха тренировъчен лагер и контролни срещи с български юношески формации. Това даде възможност на треньорските екипи да проследят развитието на талантите и да оценят представянето им в различна футболна среда.

Чрез партньорството със Soccer Proxy Българският футболен съюз продължава да разширява своята селекционна мрежа и да изгражда устойчива връзка с българските футболни таланти по света. Записванията за втория селекционен камп на БФС в САЩ вече са отворени.

Желаещите да участват могат да подадат своята кандидатура чрез официалната регистрационна платформа на Soccer Proxy: https://www.soccerproxy.com/apply

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