Фрайбург продължи силната си форма и в Лигата на конференциите

Фрайбург продължи със силните си игри и макар и малко трудно победи с 3:2 у дома чешкия Яблонец в първи мач за двата отбора от основната фаза на Лигата на конференциите. Така лидерът в Бундеслигата записа успех номер 8 от общо 9 мача във всички турнири и продължава да е непобеден от началото на сезона.

Фрайбург откри резултата в 15-ата минута, когато легендата на клуба Винченцо Грифо вкара страхотен гол от пряк свободен удар. Тринадесет минути по-късно обаче чехите изравниха, след като Антонин Русек засече центриране отляво, а топката се отби в Матиас Гинтер и влетя в мрежата – 1:1.

През втората част Фрайбург натисна съперника си и отново поведе. В 53-ата минута след корнер бранителят на Яблонец Душан Павлович в опита си да изчисти прати топката в мрежата си. Първоначално се смяташе, че има предшестващо нарушение срещу вратаря на гостите, но ВАР показа, че всичко е редовно и голът бе признат – 2:1. Фрайбург пък увеличи аванса си в 65-ата минута, когато Максимилиан Егещайн вкара страхотен гол от дистанция и направи 3:1.

С уверена преднина от два гола домакините заплашиха с четвърти гол чрез влезлия като резерва Джорди Макенго, докато в другия край на терена Павлович пропусна обещаваща възможност от близко разстояние за Яблонец. Гостите отказаха да се предадат без борба и все пак отбелязаха почетен гол в добавеното време чрез хитър завършек на резервата Гаранг Куол в наказателното поле за крайното 3:2. Въпреки това късно попадение, Фрайбург удържа аванса си и удължи серията си без загуба от началото на сезона до девет мача (8 победи, 1 равенство).

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Снимки: Gettyimages