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ФК Копенхаген нокаутира Брага след почивката

  • 16 окт 2026 | 01:27
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ФК Копенхаген нокаутира Брага след почивката

ФК Копенхаген направи летящ старт в основната фаза на Лигата на конференциите. Датчаните разгромиха с 3:0 Брага на "Паркен", макар че развитието на мача до почивката не предвещаваше подобна развръзка.

Никой от отборите не искаше да рискува през първите 45 минути и феновете видяха едва пет удара по посока двете врати. През втората част домакините рязко вдигнаха темпото и Брага не съумя да отговори.

В 49-ата минута вратарят на португалците изби удар на Виктор Дадасон, ноотскочилата топка попадна в Мохамед Елиунуси и той не сбърка. Четвърт час по-късно Рикардо Орта изравни, но голът му беше отменен заради засада.

В 79-ата минута Биргер Мелинг, комбинира с Андреас Корнелиус, който покачи на 2:0, а в 86-ата опитният нападател окончателно съкруши гостите с трети гол.

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