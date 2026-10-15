Денчева и Глушкова се класираха за втория кръг в Стара Загора

Националките на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева и Денислава Глушкова се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Августа Траяна".

Поставената под №1 в схемата Росица Денчева победи сънародничката си Галена Кръстенова със 7:6(1), 6:3 за час и 32 минути игра.

Денчева започна трудно мача и изостана с 1:4. При 3:5 тя спаси два сетбола, а първата част беше решена в тайбрек. В него българката спечели убедително със 7:1 точки. 19-годишната Кръстенова поведе с 3:1 във втория сет, но Денчева спечели следващите пет гейма и затвори мача в своя полза. За място на четвъртфиналите Росица Денчева ще играе срещу Валерия Артемиева (Русия).

В друг изцяло български двубой Денислава Глушкова се наложи със 7:6(5), 3:6, 6:3 над Александра Рангелова след три часа и 11 минути игра.

Глушкова поведе с 5:2, но допусна изравняване при 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него 17-годишната Рангелова поведе с 3:1 точки, но Глушкова спечели със 7:5. Рангелова изостана с 0:2 във втория сет, но спечели шест от следващите седем гейма и изравни резултата след 6:3. След размяна на по два ранни пробива в началото на третата част Глушкова поведе с 5:2, а след това затвори мача с 6:3. На четвъртфиналите тя ще играе срещу Луцие Петружелова (Чехия).

Така общо четири българки ще играят във втория кръг, след като във вторник Ива Иванова и Беатрис Спасова също започнаха с победи. Следващата съперничка на Иванова ще бъде Федерика Ургези (Италия), а Спасова ще срещне победителката от мача между поставената под №2 Луисина Джованини (Аржентина) и Бианка Елена Бърбулеску (Румъния).

Други три българки отпаднаха в първия кръг. 16-годишната Елеонора Тонева загуби с 2:6, 0:6 от Гала Иванович (Сърбия), Виктория Велева отстъпи с 2:6, 3:6 пред Анхела Фита Болуда (Испания), а Алекса Каратанчева загуби с 0:6, 2:6 от поставената под №8 Алена Ковачкова (Чехия). Това е петият турнир от категория W50 в календара на World Tennis Tour, на който България е домакин през тази година. До момента страната ни прие надпревари в Хасково, Пазарджик, Пловдив и Бургас. Победителката във всеки от турнирите получава 50 точки за световната ранглиста.

Организирането на силни международни турнири остава един от основните приоритети на Българската федерация по тенис и през следващата година.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google