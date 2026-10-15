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Доминация в историческия обрат на Олимпиакос: Жан Монтеро е MVP на 5-ия кръг в Евролигата

  • 15 окт 2026 | 14:53
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Доминация в историческия обрат на Олимпиакос: Жан Монтеро е MVP на 5-ия кръг в Евролигата

Баскетболистът на Олимпиакос Жан Монтеро беше избран за най-полезен играч на петия кръг в Евролигата, обявиха официално на сайта на най-силния европейски клубен турнир.

Монтеро бе с ключова роля за историческия обрат и победата на гръцкия гранд при гостуването на Валенсия с резултат 102-97.

За 31 минути на паркета доминиканският гард наниза 26 точки, овладя 5 борби и показа впечатляваща стрелба от игра (8/12). С общ коефициент на полезно действие 35 Монтеро печели това престижно индивидуално отличие за втори път в своята кариера.

Страхотен мач в 5-ия кръг изигра и Ям Мадар от Макаби, който при поражението от Барселона събра коефициент 31. За 27 минути в игра Мадар се отличи с 22 точки и 4 асистенции при отлична успеваемост от игра (8/11).

Висока ефективност демонстрираха също баскетболистът на Ефес Дарио Шарич и центърът на Бешикташ Анте Жижич, които записаха по 28 индексни точки в този кръг.

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Снимки: Gettyimages

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