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Баскония сменя треньора

  • 15 окт 2026 | 14:35
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Баскония сменя треньора

Испанският баскетболен клуб Баскония обяви, че се разделя с досегашния си старши треньор Паоло Галбиати, който заемаше поста малко повече от 12 месеца.

След успешен период в Тренто, Галбиати премина в тима на Баскония, с който през миналия сезон спечели Купата на краля в Испания. През настоящата състезателна година обаче нещата не вървят по план и след пет изиграни мача в Евролигата, испанският отбор има актив от 1 победа и 4 загуби.

Сета на треньорския пост в Баскония застава Велимир Перасович, който вече е водил тима на три пъти: в периодите 2005–200 година, 2015–2016 година и през сезон 2018/2019. С Баскония хърватският специалист печели Купата на краля и Суперкупата през 2006-а.

През последните пет години Перасович беше старши треньор на руския УНИКС Казан.

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Снимки: Imago

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