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Ясно е състоянието на контузените играчи в Цървена звезда

  • 15 окт 2026 | 14:46
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Ясно е състоянието на контузените играчи в Цървена звезда

Ибон Наваро коментира предстоящия мач Цървена звезда - Париж, който ще се играе в петък от 20:00 часа. В шестия кръг от Евролигата сръбският гранд посреща нов френски съперник след инфарктната победа срещу АСВЕЛ.

"Най-трудното е да стигнеш до дъното и да изнесеш топката навън, особено когато всичко изглежда черно или бяло и няма ясни очертания. Така че, ако не сме достатъчно разумни да осъзнаем, че пред нас има още дълъг път, ще допуснем голяма грешка. Трябва да сме фокусирани върху това, което направихме добре, и върху слабостите ни. Изключително важно е да коригираме грешките в следващия мач. Когато се изправяш срещу отбор, който изисква толкова много като концентрация и усилия, това е най-тежката част."

Сега предстои мач с Париж.

"В защита бяхме доста добри в Лион, но утре ще бъде изключително трудно. Ясно е, че посланието ни в дефанзивен план бе доста слабо през първото полувреме – с груби грешки в концентрацията и комуникацията. Това е нещо, с което утре ще се сблъскваме около 40-45 пъти по време на двубоя. Ситуацията е такава, че при всеки отбелязан кош или пропуск от наша страна, те веднага ще търсят бърз пробив. Ако не си пределно концентриран през всичките 24 секунди и в нападение, и в защита, ще сбъркаш, а те са отбор, който умее отлично да наказва подобни грешки."

Джонатан Мотли все още не се е завърнал, а треньорът на Звезда заяви:

„Само стреляше към коша. Нищо повече. Но е по-добре.“

Наваро сподели също, че Ебука Изунду е готов на 50%.

"Не изглеждаше зле. Разбира се, който и да излезе на терена, трябва да бъде готов на 100%. Особено Ебука, който е изключително енергичен играч. Ако не е на 100%, няма да бъде част от състава."

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Снимки: Gettyimages

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