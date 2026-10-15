Хвалинска стигна до четвъртфиналите в Ухан след най-престижната победа в кариерата си

Поставената под номер 16 Мая Хвалинска записа най-голямата победа в кариерата си спрямо ранкинга на опонентката й, след като елиминира 11-ата в света Ива Йович с категоричното 6:4, 6:1. С този успех финалистката от Откритото първенство на Франция си осигури място на четвъртфиналите на WTA 1000 турнира в Ухан, китай.

В дуел между две от най-ярките млади звезди през този сезон, Хвалинска реализира решаващ пробив в деветия гейм на първия сет, след което спечели подаването си, за да затвори частта при 6:4.

След като поведе в резултата, полякинята наложи пълна доминация във втория сет, възползвайки се от зачестилите неточности на поставената под номер 10 Йович. След като двете си размениха по един сервис-гейм в началото, Хвалинска взе пет поредни гейма и сложи край на срещата след 1 час и 49 минути игра.

Полската тенисистка показа значително по-стабилна игра, завършвайки двубоя със 17 печеливши удара и 15 непредизвикани грешки. От своя страна, Йович отбеляза 23 уинъра, но допусна цели 31 непредизвикани грешки.

Continues her run 💪 Maja Chwalinska makes it to the quarterfinals in Wuhan, defeating Jovic 6-4, 6-1. #dongfengvoyahwuhanopen https://t.co/lkSVnt2chB — wta (@WTA) October 15, 2026

В следващата фаза на турнира Хвалинска ще се изправи срещу Мария Сакари. В четвъртък представителката на Гърция надделя над участващата с „уайлд кард“ Миа Поханкова с 6:1, 6:4 в друга среща от третия кръг.

Предстоящият сблъсък ще бъде трети между двете състезателки. Сакари спечели първата им среща в три сета по време на квалификациите в Рим през миналия сезон, но Хвалинска взе реванш, също след трисетов мач, в третия кръг на Откритото първенство на Франция по-рано тази година.

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