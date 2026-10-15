Френски фенове посветиха емоционален клип на Григор Димитров

Григор Димитров от много години е сред най-обичаните играчи в Тура. Поредното доказателство за това дойде от Instagram. Фен страницата Dimitrov France публикува специален клип, посветен на първата си ракета, който той впоследствие сподели в своя профил под формата на стори.

„До всички мои невероятни фенове: благодаря ви от цялото си сърце. Това е един от най-специалните и трогателни жестове, който някой ми е оказвал от много време насам. Вашите безусловно обич и подкрепа означават за мен повече, отколкото бих могъл да опиша с думи. Невероятно благодарен съм за всеки един от вас и подкрепата ви ще продължава да ми помага да вървя напред“ – написа Григор Димитров.

Освен самия клип, от Dimitrov France също написаха нещо емоционално като текст към публикацията.

„Защото всички имаме причина да те подкрепяме, Григор. Огромна благодарност на всички, които взеха участие в създаването на този клип и споделиха своите истории. Този проект нямаше да бъде възможен без вас. А на теб, Григор Димитров, благодарим за вдъхновението, спомените и всички емоции, които ни даде… както и за всичко, което предстои“.

Първата история с Григор Димитров, разказана в клипа от администратора на Dimitrov France, датира от сравнително скоро.

„Всички имаме своята история с Григор Димитров. Моята започна на турнира в Марсилия през 2024 г. след като гледах мача му срещу Хачанов. Григор беше човекът, който ме накара да преоткрия тениса и точно затова реших да създам тази страница – за да продължавам да го следвам и да споделям историята му. Така започна всичко за мен, а сега ще дам възможност и на други хора да разкажа своите истории, свързани с Григор“.

„Първият път, когато гледах мач на Григор, беше преди няколко години и тогава се вдъхнових самият аз да започна да играя тенис. Благодарен съм му за това“.

„Страхотен момент за мен беше тазгодишният Уимбълдън, когато видях колко силен се завърна Григор след една година отсъствие“.

„Станах голям фен на Григор след мача му срещу Алкарас в Маями през 2024 г. Толкова красив мач“.

„Григор е огромен източник на вдъхновение не само като играч, а и като личност“.

„Ако тенисът имаше име, то щеше да е Григор. През пролетта на 2024 г. пристигнах в Монако без да харесвам тениса. Но само с един мач Димитров ме накара да открия този спорт и да се влюбя в него чрез своя елегантен и уникален стил, който не приличаше на нищо, което бях гледала по телевизията до този момент. Много ми хареса и как обедини цялата публика около себе си“.

„Първият мач на Григор Димитров, който гледах, беше срещу Гаел Монфис. Начинът, по който Григор се движеше, както и бекхендът му с една ръка, бяха като жива поезия. Той е основната причина да обичам тениса“.

„Възхищавам се най-вече на неговия дух, който му помага винаги да се завръща по-силен след всяка трудност“.

Един от феновете, разказал своята история с Григор, е от България.

„Ти си огромно вдъхновение за мен не само заради играта си, но и заради начина, по който се бориш на корта. Започнах да те гледам заради тениса ти, но много бързо се възхитих и на силата и характера ти“.

Григор Димитров ще играе на ATP 500 турнира във Виена, който ще се проведе от 26 октомври до 1 ноември.

enniskafe.com

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