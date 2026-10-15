Отбор от областните групи би Беласица за Купата

Истински футболен празник в Полена! Навръх празника на селото местният ФК Ветрен поднесе страхотен подарък на своите привърженици, записвайки впечатляваща победа с 2:1 над един от големите футболни отбори в региона – Беласица. С характер, себераздаване и отлична отборна игра момчетата от Полена доказаха, че дори срещу съперници с история, победата е напълно възможна, когато на терена има сърце, воля и непримирим дух. С успеха си с 2:1 Ветрен не просто спечели мач, а даде пример на много по-големи отбори как се побеждава силен съперник.

Срещата започна равностойно, като играта се водеше предимно в центъра на терена. Двата отбора търсеха възможности да изненадат съперника, но домакините успяха да нанесат първия удар. При бърза контраатака Божидар Манолов демонстрира отлична индивидуална техника, преодоля защитник на Беласица и изпрати топката във вратата на гостите от Петрич за 1:0.

Попадението даде допълнителна увереност на Ветрен, а до края на първото полувреме двата състава си размениха по няколко опасни ситуации. Домакините обаче запазиха преднината си и се оттеглиха на почивката с ценен аванс. След подновяването на играта двубоят продължи да бъде оспорван, но с течение на времето футболистите на Ветрен започнаха да налагат волята си на терена. Домакините действаха все по-уверено, търсеха втория гол и не отстъпваха в нито един момент от битката за всяка топка.

При една от атаките Кирил Мутавджийски бе съборен в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа за Ветрен. Домакините обаче не успяха да се възползват от отличната възможност да увеличат преднината си и интригата в срещата остана. Това не сломи духа на отбора от Полена. Напротив - Ветрен продължи да играе със самочувствие и търпение, а в 75-ата минута дойде моментът на Росен Петров. Един от най-добрите футболисти на терена преодоля вратаря на Беласица и изпрати топката в мрежата за 2:0.

Пет минути преди края на редовното време "комитите" успяха да върнат едно попадение и да внесат напрежение в заключителните минути. Футболистите на Ветрен обаче показаха характер, запазиха самообладание и не позволиха на съперника да стигне до нов гол.

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