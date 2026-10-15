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23 неща, които не знаете за Александър Стоименов

  • 15 окт 2026 | 10:26
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Баскетболистът на Балкан Александър Стоименов е гостът на Sportal.bg в рубриката "23 неща, които не знаете за..." тази седмица.

Националът застана пред нашата камера, за да отговори на предизвикателството, което му отправихме и демонстрира страхотно чувство за хумор.

Той разкри какво може да готви, какво има в хладилника му в този момент, коя е любимата му фраза и какво означава да бъдеш успешен.

Попитахме го и къде предпочита да отиде на първа среща и дали вярва в любовта от пръв поглед, а отговори му на тези и още куп други въпроси можете да видите в нашето видео.

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Снимки: Sportal.bg

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