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Седем българки ще играят на четвъртфиналите на двойки в Стара Загора

  • 15 окт 2026 | 08:37
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Седем българки ще играят на четвъртфиналите на двойки в Стара Загора

Седем български тенисистки ще играят на четвъртфиналите на двойки на международния турнир за жени от категория W50 в Стара Загора с награден фонд 40 000 долара. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК „Августа Траяна".

Анжелина Костова и Галена Кръстенова победиха с 6:1, 6:3 румънките Алексия-Шара Янку и Дария Мария Мариоара. На четвъртфиналите българките ще срещнат Ива Иванова и Аня Станкович (Сърбия). Поставените под №1 в схемата се включват директно от втория кръг.

В изцяло български двубой Алекса Каратанчева и Дария Великова се наложиха със 7:5, 6:2 над Рая Маркова и Калина Симеонова. Следващите им съпернички ще бъдат четвъртите поставени Илинка Далина Амарией (Румъния) и Габриела Вилар (САЩ).

Беатрис Спасова и Валерия Артемиева (Русия) спечелиха с 6:1, 7:6(2) срещу сестрите Денислава Глушкова и Андрея Глушкова. На четвъртфиналите те ще играят срещу третите поставени румънки Бианка Елена Бърбулеску и Диана-Йоана Симонеску, които победиха с 6:3, 7:5 българките Валерия Гърневска и Рафаела Симеонова.

Виктория Велева и Гала Иванович (Сърбия) се наложиха със 7:5, 2:0 и отказване над българките Даниела Димитрова и Йоана Монева. За място на полуфиналите Велева и Иванович ще играят срещу вторите поставени Мадурима Савант (Индия) и Ела Симънс (Австралия).

Вчера Ива Иванова и Беатрис Спасова се класираха за втория кръг на сингъл. Следващата съперничка на Иванова ще бъде Федерика Ургези (Италия), а Спасова ще срещне победителката от мача между поставената под №2 Луисина Джованини (Аржентина) и Бианка Елена Бърбулеску (Румъния).

Още седем българки трябваше да започнат днес участието си в основната схема на сингъл, но срещите бяха отложени за утре заради лошите атмосферни условия.

Поставената под №1 националка Росица Денчева ще играе в първия кръг срещу сънародничката си Галена Кръстенова. Другата националка на България за „Били Джийн Кинг Къп" Денислава Глушкова ще се изправи срещу Александра Рангелова. 16-годишната Елеонора Тонева ще играе срещу Гала Иванович (Сърбия), Виктория Велева ще срещне Анхела Фита Болуда (Испания), а Алекса Каратанчева ще се изправи срещу поставената под №8 Алена Ковачкова (Чехия).

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