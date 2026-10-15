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Милан ще прави втори опит за първа победа в Лига Европа

  • 15 окт 2026 | 07:29
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Милан ще прави втори опит за първа победа в Лига Европа

Вторият кръг на основната фаза в Лига Европа противопоставя РБ Залцбург и италианския гигант Милан. Двубоят ще се играе на стадион "Ред Бул Арена" в Залцбург. Главен съдия на срещата е румънецът Орациу Фешник.

РБ Залцбург стартира успешно европейската си кампания, постигайки минимална победа с 1:0 като гост на Левски в първия си мач от турнира с попадение на Харис Табакович. Воденият от Дани Рьол тим се представя много стабилно и на домашната сцена, където е без загуба след първите си седем мача в австрийската Бундеслига (пет победи и две равенства). В последния си шампионатен мач Залцбург завърши 0:0 срещу Грацер АК, а преди това записа класически успех с 3:0 над Щурм Грац.

За разлика от своя съперник, Милан започна разочароващо в Лига Европа след домакинска загуба с 0:2 от Бенфика на старта. В Серия А момчетата на Рубен Аморим все още нямат поражение след пет изиграни кръга (три победи и две равенства), но в последния си двубой от първенството стигнаха само до 1:1 срещу Сасуоло. Отборът има едва една победа в последните си пет официални мача във всички турнири, което прави гостуването в Австрия изключително важно за самочувствието на тима.

Двата отбора са се срещали четири пъти в европейските си клубни турнири, като и четирите сблъсъка са в Шампионската лига. Статистиката е изцяло в полза на "росонерите" – три победи за Милан и едно равенство, при голова разлика 9:1. За последно те бяха в една група през сезон 2022/23, когато мачът в Залцбург завърши 1:1, а на "Сан Сиро" Милан спечели с 4:0. Като цяло Милан има отлични показатели срещу австрийски отбори в историята си – 9 победи, 3 равенства и само 1 поражение.

Наставникът на гостите Рубен Аморим има впечатляваща статистика в Лига Европа, като е загубил само 4 от последните си 23 мача в турнира като старши треньор (12 победи и 7 равенства). В същото време той все още няма загуба при гостуванията си начело на Милан.

В състава на домакините има сериозна бройка отсъстващи поради контузии. Мача пропускат Сумаила Диабате, Енрике Агилар, Дамир Реджич, Джъстин Омореджи, Николас Верачниг и вратарят Кристиан Завиешицки, а Леандро Моргала пропусна последния мач поради заболяване.

За сметка на това ключовите нападатели Харис Табакович и Карим Конате са на разположение на Дани Рьол. В лагера на Милан основният отсъстващ е Алексис Салемакерс, който претърпя операция на глезена и ще бъде извън терените за няколко месеца. Защитникът Матео Габия също пропуска двубоя поради контузия.

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Снимки: Gettyimages

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