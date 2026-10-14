Ювентус ще иска да продължи силния си старт в гостуването на негостоприемния "Балаидос"

Испанският Селта се изправя срещу италианския гигант Ювентус в среща от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Мачът ще се проведе на 15 октомври 2026 г. от 22:00 ч. българско време на стадион "Балаидос" във Виго.

Селта започна участието си в Лига Европа с изненадващо поражение с 0:1 като гост на Омония (Никозия) и в момента заема 26-о място в класирането без спечелени точки. На домашната сцена в Ла Лига тимът от Виго записа серия от равенства (0:0 срещу Елче, 1:1 срещу Малага и 1:1 срещу Хетафе), както и категорична победа с 5:0 над Расинг Сантандер. Въпреки не съвсем убедителното представяне на тима, испанците са коварен съперник, особено на свой терен и могат да създадат доста главоболия на всеки.

Ювентус направи впечатляващ старт в турнира, разгромявайки НЕК Неймеген у дома с 5:0 в първия си мач и сега ще иска да продължи силния си старт с нов успех днес. С тази победа отборът оглавява временното класиране в Лига Европа. В италианската Серия А тимът, воден от Лучано Спалети, показва повече колебания. Наскоро той постигна победа с 2:0 над Аталанта, завърши наравно 1:1 с Каляри като гост, а преди това отстъпи на Сасуоло с 2:3.

Двата тима имат стари сметки за уреждане. Те се срещат в Купата на УЕФА през сезон 1999/2000. В четвъртия кръг торинци печелят първия мач у дома с 1:0 на 2 март 2000 г., но на 9 март 2000 г. Селта постига впечатляващ разгром с 4:0 на "Балаидос" и елиминира италианския си съперник с общ резултат 4:1.

Въпреки загубата в първия кръг, Селта записа впечатляващ показател от 92% точни подавания срещу Омония (Никозия), което бе най-високият резултат сред всички тимове в турнира след първия мачдей. Старши треньорът на испанците Клаудио Хиралдес сподели преди срещата, че отборът му ще търси доминиращ и агресивен футбол.

За Селта поради контузии мача пропускат Карл Старфелт, Мигел Роман и Йонес Ел-Абделауи. Добрите новини за Клаудио Хиралдес са завръщането в състава на Яго Аспас и Себастиан Касерес, които са възстановени от своите травми.

При Ювентус списъкът с отсъстващи е доста по-дълъг. Поради контузии срещата пропускат вратарят Камил Грабара, халфовете Мануел Локатели и Кефрен Тюрам, както и нападателите Кенан Йълдъз, Жереми Бога и Джеф Екатор. Арман Дурмиси пък изтърпява наказание.

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Снимки: Gettyimages