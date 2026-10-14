Байерн надви Анадолу Ефес като гост

Дуейн Уоашингтън намери верния ритъм в състава на Байерн Мюнхен и това си личи. След като отбеляза съответно 20, 20 и 18 точки в първите си три мача за германския тим, 26-годишният гард отново се превърна в ключова фигура, влизайки от пейката при гостуването на Анадолу Ефес (Истанбул) в двубой от петия кръг на Евролигата сряда вечер.

На това ниво ефективността е от решаващо значение и Уошингтън демонстрира точно това, завършвайки мача с 21 точки, докато Байерн постигна заслужена победа със 101:93 в "Turkcell Basketball Development Center". С успеваемост от 8 от 12 стрелби от игра, той в момента записва средно по 19,8 точки на мач – вторият най-добър показател в лигата. Уошингтън е отбелязвал поне 18 точки във всяко от първите си четири участия в Евролигата с екипа на Байерн.

Когато Уошингтън се появи на терена, двата отбора вече водеха оспорвана битка с променлив развой. Бяха му нужни само няколко минути, за да зададе тон на играта и да осигури комфортна преднина, която гостите запазиха до последния съдийски сигнал.

Равностойната игра в началото постепенно прерасна в размяна на точни изстрели от далечно разстояние, като Камерън Пейн (завършил с 18 точки) реализира три поредни тройки, давайки предимство на Ефес. Включването на Уошингтън се оказа повратна точка, тъй като той влезе от пейката и наклони везните в полза на Байерн. 26-годишният гард влезе ударно в мача, отбелязвайки 7 поредни точки в края на първата четвърт, а по-късно даде импулс за две серии от по 7:0 точки.

Благодарение на отличната стрелба на Андреас Обст от тройката и ценната подкрепа на Остин Уайли под коша, Байерн натрупа двуцифрен аванс. Ако не беше намесата на Дарио Шарич (постигнал рекордните в кариерата си 21 точки), който пое инициативата в края на втората четвърт, гостите можеха да се откъснат още по-сериозно в резултата преди почивката. Все пак, тимът на Антон Гавел се оттегли на полувремето с преднина от 46:54.

След като само преди броени дни допусна 54 точки през второто полувреме при гостуването си на Олимпиакос, защитата на Ефес отново изпита трудности, позволявайки на Байерн да достигне същия актив без сериозна съпротива. Турският тим изглеждаше разконцентриран и в нападение, допускайки грешни подавания, от които гостите реализираха 18 точки.

Байерн стартира третата четвърт със серия от 7:0, но благодарение на борбите в нападение, доминацията на Шарич под коша и прибързаните решения на гостите в атака, Ефес успя да остане близо в резултата, а публиката се намеси, оказвайки сериозен натиск върху германския отбор. Точно когато домакините имаха шанс за обрат, на преден план излезе Рокас Йокубайтис със 7 поредни точки в решителните моменти, с което на практика предреши изхода на мача.

Обст отбеляза 20 точки, а Йокубайтис (9 точки) се представи силно в заключителната фаза, докато Йоханес Фойгтман вършеше важната черна работа и в двете фази на играта. Все пак именно Уошингтън даде необходимия импулс, благодарение на което в сряда вечер Байерн прекъсна серията си от три поредни загуби.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

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Снимки: Imago