Виртус Болоня пречупи Париж в голяма драма

Баскетболистите на Виртус Болоня записаха победа в петия кръг на Евролигата при гостуването си на Париж с 96:94. Истинско зрелище се разигра във френската столица, където двата тима предложиха открит и динамичен баскетбол на бързи обороти, а срещата през цялото време можеше да се развие във всякаква посока.

Още след първата четвърт, завършила при равенство 26:26, стана ясно, че двубоят ще бъде изключително оспорван и завързан до самия край.

Втората част все пак премина под диктовката на Виртус (20:12), но тимът на Париж, известен с големите амплитуди в играта си, успя да навакса изоставането в третата четвърт с 27:18 и да гарантира огромна драма за заключителните десет минути.

В последната четвърт се стигна до истинска гонитба в резултата и постоянна смяна на водачеството буквално атака за атака.

Най-резултатен за победителите от Виртус бе Дерик Олстън Джуниър с 23 точки, докато за състава на Париж Тайсън Етиен завърши със същия брой точки.

С този успех Виртус вече има положителен баланс от три победи и две загуби, докато Париж отива в Белград с актив от едва един успех и четири поражения, което обаче може да се окаже нож с две остриета за Звезда.

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago