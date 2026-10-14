Итудис: Вярваме силно в това, което правим

Наставникът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис бе доволен от представянето на играчите си при победата със 100:82 в "Арена София" в двубой от Евролигата тази вечер.

"Поздравления за отбора. Мисля, че изиграхме доста добър мач. През по-голямата част от периода контролирахме играта. Изправихме се срещу много агресивен отбор в защита, който дойде туксъс средно по 12,5, почти 13 отбелязани тройки на мач.

Знам, че извадката е малка, защото преди този мач бяха изиграли само четири срещи, но все пак трябва да вземем предвид и турската лига, както и факта, че разполагат с качествени играчи, които могат да стрелят и да разтеглят защитата. Искахме да не им позволяваме да отбелязват много тройки. Мисля, че изпълнихме една от поставените задачи. Тя беше да ограничим тройките от изгодни позиции, а Скоти преди това имаше средно по шест тройки на мач. Днес той отбеляза една тройка в открито поле, когато отново бяхме добре подредени в защита, но той беше сам. Така че в тази част, се справихме много добре.

Искахме също да открием зоните, които се освобождаваха заради агресивната им защита. Успяхме да го направим. Мисля, че третата четвърт беше решаваща в голяма степен, защото вкарвахме кошове и спирахме атаките им. А фактът, че спечелихме тази четвърт с 32:16, до голяма степен зададе тона до края на мача.

Поздравления за всеки играч. Радвам се, че Си отново е с нас и тренира, играе, а също така че вече тренира. Най-вероятно ще играе в следващия мач от израелското първенство. Винаги е добре да имаш здрав отбор и всички играчи да са на разположение.

Ядрото на отбора остана непокътнато. И вярваме силно в това, което правим. Знаете, можехме да постигнем и по-добри резултати. Очевидно добрите ни представяния срещу Реал Мадрид и резултатите срещу Реал, Цървена звезда и Бешикташ не означават, че не сме имали добри моменти и срещу останалите отбори. Загубихме, разбира се, в Премиер лигата, но пътят е дълъг. Бих предпочел да проведем този разговор в края на първия дял от сезона, когато вече ще имаме зад гърба си 17 мача и тогава може би ще можем да определим по-добре тенденцията", сподели Итудис.

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Снимки: Sportal.bg