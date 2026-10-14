Антонио Блейкни: Резултатът не показва колко добре игра противникът

Един от най-добрите при победата на Апоел Тел Авив срещу Бешикташ в "Арена София" в в мач от Евролигата тази вечер Антонио Блейкни заяви, че двубоят е бил по-труден за израелския тим, отколкото показва резултатът - 100:82.

- Поздравления отново. Петима ваши играчи завършиха мача с двуцифрен брой точки, това изглеждаше като комфортна победа за вас, но как ти видя нещата отвътре, на терена?

- Беше трудно, беше трудно. Те играха здраво физически през целия мач. Знаехме, че са много атресивен отбор в защита, имат, мисля, 27 фаула на мач. Резултатът не отразява колко добре играха всъщност те. Беше хубаво, че успявахме да си вкарваме стрелбите, да движим топката и всички бележеха днес.

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- Любопитно ми е, в третата четвърт беше очевидно, че ускорихте оборотите. Как успявате да променяте темпото така добре по време на вашите мачове, защото видяхме едно малко по-бавно първо полувреме, но след това успяхте да реализирате 100 точки?

- Трябва да продължаваме в същия дух, да се придържаме към нашата игра. Понякога стрелбите влизат през първото полувреме, а понякога - през второто, все още сезонът е в начална фаза и се сработваме помежду си и търсим верния ритъм.

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- Следващият ви мач е срещу Панатинайкос на техен терен. Какво очакваш от този мач?

- Те са страхотен отбор, играят наистина много добре в защита, така че не отиваме там като фаворит за победа, но очакваме да се борим.

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Снимки: Sportal.bg