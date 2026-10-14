Сестри Стоеви с победа на силен турнир в Дания

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за втория кръг на двойки жени на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 750" в Одензе (Дания) с награден фонд 950 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки изиграха силен мач и елиминираха поставените под номер 4 Ин-Хуей Хсу и Юн Лин (Тайван) с 21:14, 21:16 за 38 минути.

В следващия си мач сестрите ще играят срещу Ю-Джун Ким и Ю-Лим Ли (Република Корея).

На единично Калояна Налбантова отпадна в първия кръг на представителката на Индия Ашмита Чалиха с 18:21, 20:22 за 39 минути на корта.

Националката водеше със 17:14 в първия гейм и с 19:13 във втория, но съперничката й направи силни последни минути и затвори мача.

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