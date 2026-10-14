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Марез премина в Ал-Шамал

  • 14 окт 2026 | 18:17
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Марез премина в Ал-Шамал

Алжирският нападател Рияд Марез ще продължи кариерата си в тима на Ал-Шамал. 35-годишното крило преминава в тима от Катарската звезда лига като свободен агент. За последно той игра за саудитския Ал-Ахли.

"Неговият ляв крак написа история, а нашата амбиция е да добавим следващата глава", заявиха от Ал-Шамал в социалните мрежи при представянето на Марез.

Футболист номер 1 на Африка за 2016 година изгради името си по английските терени. Той премина в Лестър Сити през 2014 година от френския Льо Авър, а две години по-късно помогна на "лисиците" да спечелят историческата си първа титла във Висшата лига. След това Марез осъществи трансфер в Манчестър Сити, с който спечели още четири пъти трофея в английското първенство, както и Шампионската лига.

С Ал-Ахли Марез спечели Азиатската шампионска лига в две последователни години - през 2025-а и 2026-а. Той има спечелена и Купа на африканските нации с националния отбор на Алжир, за който има 40 попадения в 119 срещи.

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