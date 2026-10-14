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БФС и Виктор от "Киора" създадоха химн на детско-юношеския футбол

  • 14 окт 2026 | 17:21
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БФС и Виктор от "Киора" създадоха химн на детско-юношеския футбол

Първият официален химн на детско-юношеския футбол в България вече има своите автори. Инициативата на МУЗИКАУТОР и Българския футболен съюз (БФС), част от кампанията "Светилник", преминава към следващия си етап – професионален студиен запис в Българското национално радио (БНР). Конкурсът беше обявен след покана от МУЗИКАУТОР към близо 4000 свои членове да създадат музиката и текста на химна. Поради големия интерес срокът за кандидатстване беше удължен, а след разглеждането на постъпилите предложения за победител беше определен проектът "Заедно" на Виктор Стоянов и Десислава Софранова.

Виктор Стоянов е композитор, аранжор и пианист с професионален опит в създаването на музика за филми, телевизионни продукции и театрални постановки. Познат е и с участието си в групата "Киора" и дуета "Стоян Михалев и Виктор". Десислава Софранова е текстописец, преводач и музикален режисьор. Новият химн ще носи послания за честна игра, уважение, приятелство, постоянство и отборен дух – ценности, които музиката и спортът споделят. Той ще бъде посветен на децата и младите хора, които участват в ученически първенства, турнири и други футболни събития, организирани или подкрепяни от Българския футболен съюз.

Амбицията е да се превърне в музикален символ на детско-юношеския футбол и да обединява младите състезатели около идеята, че спортът изгражда не само добри футболисти, но и личности. С проекта за химн на детско-юношеския футбол кампанията разширява своя обхват извън училищната среда и насочва усилията си към още една важна общност – тази на младите спортисти. След завършването на студийния запис химнът ще прозвучи за първи път по време на официално събитие на БФС.

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