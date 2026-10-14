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Арина Сабаленка отпадна във втория кръг на турнира в Ухан

  • 14 окт 2026 | 17:06
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Арина Сабаленка отпадна във втория кръг на турнира в Ухан

Трикратната шампионка Арина Сабаленка (Беларус) допусна поражение още в първия си двубой на турнира по тенис от сериите УТА 1000 в Ухан (Китай) с награден фонд 4 088 211 долара.

28-годишната тенисистка, която е водачка в схемата и започна директно от втория кръг, отстъпи на Ан Ли (САЩ) с 6:3, 4:6, 6:7(5) за два часа и 28 минути.

Бившата номер 1 в света поведе след първи сет, в който се наложи да пробива наново, след като американката върна първоначалния ѝ брейк. Във втората част Сабаленка поведе с 4:2, но загуби четири поредни гейма и допусна изравняване в общия резултат.

В решаващия сет Ли реализира брейк и поведе с 4:1, след което Сабаленка поиска медицинско прекъсване. При 2:5 състезателката от Беларус отрази пет мачбола и още два при 4:5 по пътя към изравняване до 5:5. Въпреки всичко 26-годишната американка запази хладнокръвие и спечели тайбрека при общо десетия си мачбол за двубоя.

Следващата съперничка на Ли ще бъде Джесика Тиен (Индонезия), която надигра Дария Снигур (Украйна) по-рано днес.

Миналогодишната финалистка Джесика Пегула (САЩ), която е поставена под номер 2, пропиля три мачбола и допусна обрат срещу Елена Остапенко (Латвия) с 2:6, 6:7(7), 3:6. В третия кръг латвийката ще играе срещу победителката от двубоя между Лейла Фернандес (Канада) и Хан Ши (Китай).

Представителката на домакините Ханюй Гуо надигра американката Кейти Волинец с 6:4, 4:6, 7:6(3) в мач, продължил три часа и шест минути, и ще играе срещу петата поставена Елина Свитолина (Украйна).

Американката Ашлин Крюгер победи Ланлана Тарарудее (Тайланд) с 2:6, 6:1, 6:1 и си осигури сблъсък срещу седмата поставена Ига Швьонтек (Полша).

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Снимки: Imago

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