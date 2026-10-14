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Анас Маздрашки стартира с успех в Тунис

  • 14 окт 2026 | 17:00
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Анас Маздрашки стартира с успех в Тунис

Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният състезател, който е поставен под номер 8 в основната схема, надигра Берцел Шандор Такач (Унгария) с 6:2, 6:3 за 75 минути на корта.

Маздрашки спечели три поредни гейма, за да затвори първия сет, докато във втората част поведе с 3:1 с ранен пробив, а впоследствие реализира още един брейк в деветия гейм, за да сложи край на срещата.

Съперник на българина във втория кръг ще бъде Феликс Русел (Канада).

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