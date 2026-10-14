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Семейството на Мбапе се отказа от дългогодишния си адвокат

  • 14 окт 2026 | 17:03
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Семейството на Мбапе се отказа от дългогодишния си адвокат

Капитанът на френския национален отбор Килиан Мбапе и семейството му са прекратили договора на дългогодишния си юридически съветник Делфин Верхейден. Това се е случило през август, съобщава “Екип”. Специалистката по спортно право защитаваше интересите на световния шампион в продължение на десет години.

Решението за раздялата е било съобщено на юристката от Зиад Хамуд, генерален директор на холдинговата компания на футболиста „Интеркънектид Венчърс“, както и от майката на нападателя – Файза Ламари.

Според френското издание в основата на раздялата е спор за пари. Адвокатката се е обърнала към Адвокатската колегия в Париж с иск за изплащане на дължими хонорари, тъй като счита, че клаузите по договора ѝ не са били спазени коректно.

Самата Верхейден потвърди новината пред медиите: „За мен беше огромно удоволствие да работя през последните десет години рамо до рамо с Килиан Мбапе. Той е изключителен спортист и човек. Взех под внимание желанието на генералния директор на неговата организация за прекратяване на споразумението ми от 16 август 2026 година.“

Делфин Верхейден бе на предна линия в правния спор между Мбапе и бившия му клуб ПСЖ, започнал след преминаването на нападателя в Реал Мадрид през 2024 година. Тогава футболистът настояваше за изплащането на 55 милиона евро под формата на дължими заплати и бонуси. Юридическият екип на играча води продължителна битка, която през декември 2025 година завърши с решение на Парижкия трудов съд, осъждащ ПСЖ да му изплати общо 61 милиона евро за забавени възнаграждения, премии и неизползвани платени отпуски.

През годините на съвместна работа Верхейден предпочиташе да запазва дискретност, но заставаше категорично пред обществеността по ключови казуси като този с парижкия гранд.

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