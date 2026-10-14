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Шестият в Турция не даде шанс на Рилски спортист в Самоков

  • 14 окт 2026 | 21:14
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Шестият в Турция не даде шанс на Рилски спортист в Самоков

Баскетболистите на Рилски спортист загубиха от турския Есенлер Ерокспор с 62:94 (20:25, 13:31,11:13, 18:25) като домакини в "Арена СамЕлион" в Самоков в среща от втория кръг в Група С на турнира ФИБА Къп. Така българският отбор допусна второ поражение в надпреварата, докато съперникът записа втори пореден успех и оглавява временното класиране в групата.

Гостите, шести в турското първенство към момента, рано поеха инициативата в първата част, като преднината им достигна 8 точки, а след 10 минути игра водеха с 25:20. Самоковци изостанаха още по-сериозно през втория период, докато турският тим се откъсна с 18 точки напред при 43:25, преди Рилски спортист да направи силна серия от 8:0 до 33:43. Есенлер Ерокспор обаче отговори с 13 поредни точки и си осигури аванс от 56:33 на почивката.

След паузата отборът от Истанбул напълно контролираше събитията на терена, увеличавайки аванса си до 28 точки в третата четвърт при 65:37. Преди последната част Рилски спортист изоставаше с 44:69, а до края на мача най-голямата разлика достигна 33 точки при 87:54.

Българският състав отстъпваше осезаемо в борбата под кошовете (29-42) и не бе достатъчно ефективен в стребата от игра.

Чавдар Костов и Красимир Петров реализираха по 11 точки за домакините от Самоков, а Ерик МакКолъм бе най-резултатен за победителите с 18 точки.

За Рилски спортист предстои домакински сблъсък с ЦСКА на 17 октомври в Sesame Национална баскетболна лига, а на 21 октомври тимът от Самоков ще приеме азербайджанския БК Ганджа в следващия кръг на ФИБА Къп.

Снимка: ФИБА Къп

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