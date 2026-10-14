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Локо Пловдив се справи с румънци на европейската сцена

  • 14 окт 2026 | 22:32
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Локо Пловдив се справи с румънци на европейската сцена

Локомотив Пловдив спечели първа победа в турнира ФИБА Къп. В мач от втория кръг на турнира "смърфовете" надиграха в зала "Сила" в Пловдив румънския Орадя със 79:69. Така българският тим е с баланс 1-1 дотук.

Момчетата на Асен Николов загубиха първата четвърт с три точки разлика, но взеха втората с 26:18, а в третия период увеличиха преднината си по пътя към победата.

Джомару Браун направи страхотен мач за Локо с 27 точки, а Джордан Далас записа 15 точки и 6 борби. С 11 точки и 6 борби се отчете Айзея Томпсън, а Девърл Рамзи бе съвсем близо до дабъл-дабъл - 10 точки и 9 асистенции.

За гостите Куинси Гериер и Малик Осборн вкараха по 15 точки, а 14 добави Крис Ричард.

Снимка: ФИБА Къп

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