Новият защитник на Морето може да запише пълни игрови минути

Последното ново попълнение в Черно море - Нестор Лумбу, буквално направи "самолетен" дебют с екипа на Черно море. 28-годишният французин от конгоански произход (роден в град Сен Жермен ан Ле) официално бе картотекиран няколко часа преди двубоя срещу Левски, преди да дебютира в 77-ата минута, заменяйки друг дебютант за "моряците" - Георги Венциславов.

Със своите 195 см със сигурност е най-високият централен защитник в местното ни първенство. Неговото присъствие в отбора увеличава броя на централните бранители в Черно море. Към настоящия момент това са Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев и Георги Венциславов. Очаква се Нестор да запише пълни игрови минути в двубоя срещу Марек в събота за Sesame Купа на България.



Пламен Трендафилов

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto