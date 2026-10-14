Черно море пред дилема в решителни два месеца

Мнозина не са очаквали нещо друго, освен закономерна победа на „Левски“ над „Черно море“ на „Тича“. Неприятната серия от загуба на точки за „моряците“ продължава.Въпреки по-голямата класа на съперника, „Черно море“ определено показа по-добра игра, малко по-голямо самочувствие в сравнение с предходните домакински срещи, по-добро движение, старание да се представи достойно и да се противопостави на по-класния съперник, а освен всичко отборът създаде и няколко изгодни ситуации за гол пред вратата на „сините“.

Това е една добра предпоставка, че отборът има сили да излезе от неприятната ситуация, започнала от самото начало.Факт е, че след 11-и кръг в efbet Лига за доста фенове на „Черно море“ и за онези, които следят първенството ни, последното място във временното класиране е доста голяма изненада за отбор, който има потенциал, предвождан от обявения за най-добър треньор през последните години — Илиан Илиев.За първи път от години насам агитката бойкотира среща и постави плакати на мястото, от което винаги е подкрепяла отбора с познатия рефрен на песента „Запей за моряците“.

Самият наставник продължава да променя схемата на игра за отбора и да търси най-добрия вариант за излизане от кризата. В двубоя срещу „Левски“ се довери на схема 3-5-2-1 — интересна конфигурация, която с присъствието на големия отсъстващ Георги Лазаров може да донесе успех в други срещи.Зад кулисите вече се говорят различни неща, но те едва ли имат в момента положително въздействие.И ако има човек, който знае какво е необходимо да се направи за този кратък период от време, това е именно Илиан Илиев, който трябва да запуши пробойните в моряшкия кораб и да върне доброто настроение на „Тича“.

След края на последната пресконференция той намекна, че срещите до края на календарната година ще бъдат от жизненоважно значение както за отбора да тръгне по една възходяща линия, така и за неговото оставане в клуба.Самият той призна, че през тези девет години, откакто е поел отбора, е имало немалко компромиси, натрупана умора, но и неща, които са изградили един положителен образ и най-вече постигнато обединение през изминалите години между клуба, отбора и привържениците.Във футбола, в тежка ситуация, рутината с годините и трезвото мислене вземат връх, а Илиан Илиев притежава безспорно тези качества.



Пламен Трендафилов

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