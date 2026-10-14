Мирослава Минчева спечели сребро на Световната купа в Кайро

Мирослава Минчева спечели сребърен медал след страхотен финал в дисциплината 10 метра пистолет при жените на Световната купа по спортна стрелба в Кайро (Египет).

Минчева, която преди два дни заслужи и бронз на 25 метра пистолет, демонстрира впечатляващо представяне сред най-добрите състезателки в света. Тя се класира за финала с трети резултат от 577 точки.

Отлично се представи и друга българка - Антоанета Костадинова, която с 576 точки също намери място сред осемте финалистки от общо 66 участнички в дисциплината.

Във финала Костадинова зае шестото място, а Мирослава Минчева се пребори за сребърното отличие в изключително оспорвана надпревара. Един от решаващите моменти дойде при предпоследния ѝ изстрел, когато резултат от 9,0 точки намали шансовете ѝ да измести от първото място шампионката Елумира Карапетинян от Армения.

В крайна сметка Минчева взе сребро, а Антоанета Костадинова завърши на шеста позиция.

"Поздравления за двете ни състезателки и техните лични треньори Борис Димитров и Христо Маринов за отличната подготовка и достойното представяне", написаха от Българския стрелкови съюз в страницата си в социалната платформа Фейсбук.

Междувременно приключи и дисциплината 50 метра пушка, 3 х 20 при мъжете, където Антон Ризов зае 27-о място с актив от 574 точки.

Със спечелените две отличия България продължава участието си в Световната купа в Кайро с общо един сребърен и един бронзов медал, което отрежда на страната ни осмото място във временното класиране по нации.

"Поздравления и браво на Мирослава Минчева и Антоанета Костадинова! Гордеем се с вас", добавиха от Българския стрелкови съюз.

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