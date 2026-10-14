Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Мирослава Минчева спечели сребро на Световната купа в Кайро

  • 14 окт 2026 | 13:50
  • 602
  • 0
Мирослава Минчева спечели сребро на Световната купа в Кайро

Мирослава Минчева спечели сребърен медал след страхотен финал в дисциплината 10 метра пистолет при жените на Световната купа по спортна стрелба в Кайро (Египет).

Минчева, която преди два дни заслужи и бронз на 25 метра пистолет, демонстрира впечатляващо представяне сред най-добрите състезателки в света. Тя се класира за финала с трети резултат от 577 точки.

Отлично се представи и друга българка - Антоанета Костадинова, която с 576 точки също намери място сред осемте финалистки от общо 66 участнички в дисциплината.

Във финала Костадинова зае шестото място, а Мирослава Минчева се пребори за сребърното отличие в изключително оспорвана надпревара. Един от решаващите моменти дойде при предпоследния ѝ изстрел, когато резултат от 9,0 точки намали шансовете ѝ да измести от първото място шампионката Елумира Карапетинян от Армения.

В крайна сметка Минчева взе сребро, а Антоанета Костадинова завърши на шеста позиция.

"Поздравления за двете ни състезателки и техните лични треньори Борис Димитров и Христо Маринов за отличната подготовка и достойното представяне", написаха от Българския стрелкови съюз в страницата си в социалната платформа Фейсбук.

Междувременно приключи и дисциплината 50 метра пушка, 3 х 20 при мъжете, където Антон Ризов зае 27-о място с актив от 574 точки.

Със спечелените две отличия България продължава участието си в Световната купа в Кайро с общо един сребърен и един бронзов медал, което отрежда на страната ни осмото място във временното класиране по нации.

"Поздравления и браво на Мирослава Минчева и Антоанета Костадинова! Гордеем се с вас", добавиха от Българския стрелкови съюз.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Попиванова и Рупцов стартираха с победа на смесени двойки на Световното по бадминтон до 19 години в Кайро

Попиванова и Рупцов стартираха с победа на смесени двойки на Световното по бадминтон до 19 години в Кайро

  • 14 окт 2026 | 04:28
  • 1149
  • 0
Златен Дениз Данев в Албания

Златен Дениз Данев в Албания

  • 13 окт 2026 | 18:57
  • 1970
  • 0
Двукратният световен шампион Филипо Гана сменя отбора

Двукратният световен шампион Филипо Гана сменя отбора

  • 13 окт 2026 | 16:04
  • 818
  • 0
Българският билярд покори Солун

Българският билярд покори Солун

  • 13 окт 2026 | 10:12
  • 1052
  • 0
Тотализаторът и БОК с дългогодишно сътрудничество за подкрепа на българските спортисти

Тотализаторът и БОК с дългогодишно сътрудничество за подкрепа на българските спортисти

  • 13 окт 2026 | 09:39
  • 3394
  • 3
Български загуби на Световното по бадминтон до 19 години в Кайро

Български загуби на Световното по бадминтон до 19 години в Кайро

  • 13 окт 2026 | 02:22
  • 1767
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

Боримиров: В ДНК-то на Левски е да играе винаги за победа, искаме да сме като Брюж

  • 14 окт 2026 | 14:27
  • 2569
  • 11
Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

Гиздол: Искам да играем като Монако, но ще дадем всичко, за да ги победим

  • 14 окт 2026 | 12:12
  • 14434
  • 73
Скандали и куп отсъстващи в НЕК, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

Скандали и куп отсъстващи в НЕК, треньорът Шрьодер предупреди своите за Левски

  • 14 окт 2026 | 14:51
  • 1878
  • 1
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

  • 14 окт 2026 | 08:55
  • 21769
  • 29
Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

Асен Златев: Загубихме една година, но вече няма щангистите да тренират домашно

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 6390
  • 1
От трето място до трудното начало за съперника на Левски в Лига Европа

От трето място до трудното начало за съперника на Левски в Лига Европа

  • 14 окт 2026 | 09:18
  • 14815
  • 8