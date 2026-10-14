Локомотив Пловдив спечели гостуването на Локомотив София с 4:1 при U15

Локомотив Пловдив победи с 4:1 като гост Локомотив София в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на помощния изкуствен терен на столичния клуб.

Йоан Гичев откри резултата за пловдивчани в десетата минута и осигури аванс на своя отбор до почивката.

Гостите решиха срещата с три попадения през второто полувреме. Иво Костадинов удвои преднината им в 41-вата минута, а шест минути по-късно Мартин Миневски направи резултата 0:3. Кристиян Манов отбеляза четвъртия гол за Локомотив Пловдив в 63-тата минута.

В 73-тата минута Венелин Данковски реализира почетното попадение за домакините и оформи крайното 1:4.

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