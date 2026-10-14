Кипчумба се прицели в нов рекорд на трасето в Амстердам

Кенийският бегач Джефри Кипчумба се завръща в Амстердам в опит да защити титлата си в маратона и да подобри собственото си върхово постижение на трасето. В неделното състезание от Платинен етикет на Световната атлетика той ще оглави изключително силна мъжка компания, докато при жените четири етиопки са основни фаворитки за първото място.

Миналата година 26-годишният кениец спря хронометрите на 2:03:30 часа, поставяйки не само рекорд на състезанието, но и най-бързото време, регистрирано някога на нидерландска земя. Тогава Кипчумба предприе решителна атака около 35-ия километър. Той демонстрира отлична спортна форма и през настоящия сезон, след като финишира втори в Токио с резултат 2:03:37 часа. Сега кениецът застава начело на стартов списък, в който фигурират цели 11 атлети с лични постижения под границата от 2:05:00 часа.

Сред основните му съперници се откроява Цегайе Гетачу. 29-годишният етиопец спечели надпреварата през 2022 и 2024 година, а през изминалото издание завърши втори с личен рекорд от 2:04:18 часа, след като не успя да отговори на финалната атака на Кипчумба. Гетачу без съмнение ще търси спортен реванш по улиците на нидерландската столица.

Сериозна заплаха представлява и друг представител на Етиопия — Хайманот Алеу, който има с една секунда по-добро лично постижение от Кипчумба. 28-годишният бегач записа 2:03:31 часа при третото си място в Берлин през 2024 година. В битката за челните позиции се включват още сънародникът му Леми Берхану, триумфирал в Прага през 2025 година с време 2:04:33 часа, както и израелецът Мару Тефери, който пробяга дистанцията за 2:04:44 часа във Валенсия през 2024 година.

Списъкът с претенденти се допълва от кениеца Патрик Мосин и бившия световен шампион Гирмай Гебреселасие от Еритрея, докато Халид Шукуд ще предвожда местните нидерландски бегачи. Значителен интерес предизвиква и маратонският дебют на 26-годишния кениец Исая Кипкоеч Ласой, който има впечатляващ резултат от 58:10 минути в полумаратона и предстои да покаже как ще пренесе тази скорост на пълната дистанция от 42.195 километра.

Женското състезание се очертава не по-малко интригуващо, като четири етиопски състезателки пристигат с лични рекорди под 2:20:00 часа. С най-добро време сред тях е настоящата шампионка Айналем Деста. 22-годишната лекоатлетка спечели юбилейното 50-о издание на маратона с личен рекорд от 2:17:37 часа, оставайки само на 45 секунди от рекорда на трасето (2:16:52 ч.), поставен от Ялемзерф Йехуалау през 2024 година.

В надпреварата се завръща и 27-годишната Месерет Белете Тола, която спечели през 2023 година с 2:18:21 часа. Меставут Фикир Труне пък финишира втора в Берлин през 2024 година с най-добър резултат в кариерата си от 2:18:48 часа. Компания им прави 32-годишната Бузе Дириба (2:19:34 ч.), която се подготвя в една тренировъчна група с Тигст Асефа (2:11:04 ч.).

Шведката Абеба Арегави също привлича сериозно внимание. Бившата световна шампионка на 1500 метра дебютира на маратонската дистанция в Отава през май с национален рекорд на Швеция от 2:23:12 часа, а сега ще се изправи срещу най-силната конкуренция в кариерата си на тази дистанция.

Претендентките за предно класиране се допълват от Деси Джиса Моконин от Бахрейн (2:20:07 ч.), етиопката Йеши Калаю Чеколе (2:20:15 ч.) и Назрет Велду Гебрехивет от Еритрея (2:20:29 ч.).

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Снимки: Imago