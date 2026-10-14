Локеди е готова за още успехи след отличното си бягане на маратона в Чикаго

Двукратната шампионка от престижния маратон в Бостън Шарън Локеди заяви, че е по-мотивирана от всякога за нови триумфи. Кенийката записа осмото най-добро време в историята на женския маратон по време на състезанието в Чикаго в неделя.

Локеди финишира втора след представителката на Етиопия Хауи Фейса, която триумфира с 2:13:33 часа. Въпреки това кенийката направи изключително бягане и спря хронометрите на 2:14:07 часа – нейно лично постижение, което категорично затвърди мястото ѝ сред световния маратонски елит.

32-годишната атлетка свали над три минути от досегашния си най-силен резултат (2:17:22 часа от победата ѝ в Бостън през 2025 г.) и се изкачи до осмата позиция във вечната ранглиста на класическата дистанция от 42.195 километра.

Световният рекорд в дисциплината принадлежи на нейната сънародничка Рут Чепнгетич, която през 2024 година в Чикаго спря хронометрите на изумителните 2:09:56 часа. Второто и третото място се заемат от етиопките Фотиен Тесфай (2:10:51 часа) и Тигст Асефа (2:11:04 часа), а победителката Фейса се нареди четвърта след впечатляващото си представяне.

Въпреки че направи сериозен скок в резултатите си, Локеди остава концентрирана върху своето постоянно усъвършенстване и гледа смело към следващите си големи цели.

"Всяко състезание е възможност да се учиш и развиваш. Ще използвам тези уроци занапред, докато преследвам целите си“, сподели Локеди пред "Ъндър Армър“.

Кенийската лекоатлетка подчерта също, че силното международно съперничество я вдъхновява да тества лимитите на своите възможности и да вдига летвата все по-високо.

"Надпреварата с най-добрите в света ме мотивира непрекъснато и съм горда с усилията, които положих“, допълни тя.

При своя дебют по трасето в Чикаго Локеди отбеляза, че всяко голямо състезание поставя уникални изпитания и изисква правилна тактическа настройка, добро разпределение на силите и издръжливост.

"Всеки голям маратон е различен, а надпреварата в Чикаго беше коренно различно изпитание от всичко, което съм преживявала досега“, отбеляза звездата.

Локеди заяви себе си на маратонската сцена още през 2022 година, когато триумфира при дебюта си в Ню Йорк с време 2:23:23 часа. Година по-късно тя зае трето място в същото състезание с 2:27:33 часа, а през 2024 г. завърши втора в Бостън с 2:22:45 часа.

След като по-късно същата година остана девета в Ню Йорк, през 2025 г. тя направи истински фурор. Кенийката грабна първата си титла в Бостън с личен рекорд от 2:17:22 часа, след което взе среброто в Ню Йорк с 2:20:07 часа.

През настоящия сезон тя защити короната си в Бостън с резултат 2:18:51 часа, преди да запише върховото постижение в кариерата си на трасето в Чикаго.

С две шампионски отличия от Бостън и една победа в Ню Йорк, последното представяне на Локеди бележи поредна важна крачка в нейната впечатляваща кариера. Фокусът ѝ остава върху трупането на опит и директния сблъсък с най-силните атлети в търсене на нови върхове в маратона.

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Снимки: Gettyimages