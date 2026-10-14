Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Маркус Гиздол и Бруно Жордао застават пред медиите преди сблъсъка на ЦСКА с Монако
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Локеди е готова за още успехи след отличното си бягане на маратона в Чикаго

  • 14 окт 2026 | 10:31
  • 471
  • 0
Локеди е готова за още успехи след отличното си бягане на маратона в Чикаго

Двукратната шампионка от престижния маратон в Бостън Шарън Локеди заяви, че е по-мотивирана от всякога за нови триумфи. Кенийката записа осмото най-добро време в историята на женския маратон по време на състезанието в Чикаго в неделя.

Локеди финишира втора след представителката на Етиопия Хауи Фейса, която триумфира с 2:13:33 часа. Въпреки това кенийката направи изключително бягане и спря хронометрите на 2:14:07 часа – нейно лично постижение, което категорично затвърди мястото ѝ сред световния маратонски елит.

32-годишната атлетка свали над три минути от досегашния си най-силен резултат (2:17:22 часа от победата ѝ в Бостън през 2025 г.) и се изкачи до осмата позиция във вечната ранглиста на класическата дистанция от 42.195 километра.

Световният рекорд в дисциплината принадлежи на нейната сънародничка Рут Чепнгетич, която през 2024 година в Чикаго спря хронометрите на изумителните 2:09:56 часа. Второто и третото място се заемат от етиопките Фотиен Тесфай (2:10:51 часа) и Тигст Асефа (2:11:04 часа), а победителката Фейса се нареди четвърта след впечатляващото си представяне.

Въпреки че направи сериозен скок в резултатите си, Локеди остава концентрирана върху своето постоянно усъвършенстване и гледа смело към следващите си големи цели.

"Всяко състезание е възможност да се учиш и развиваш. Ще използвам тези уроци занапред, докато преследвам целите си“, сподели Локеди пред "Ъндър Армър“.

Кенийската лекоатлетка подчерта също, че силното международно съперничество я вдъхновява да тества лимитите на своите възможности и да вдига летвата все по-високо.

"Надпреварата с най-добрите в света ме мотивира непрекъснато и съм горда с усилията, които положих“, допълни тя.

При своя дебют по трасето в Чикаго Локеди отбеляза, че всяко голямо състезание поставя уникални изпитания и изисква правилна тактическа настройка, добро разпределение на силите и издръжливост.

"Всеки голям маратон е различен, а надпреварата в Чикаго беше коренно различно изпитание от всичко, което съм преживявала досега“, отбеляза звездата.

Локеди заяви себе си на маратонската сцена още през 2022 година, когато триумфира при дебюта си в Ню Йорк с време 2:23:23 часа. Година по-късно тя зае трето място в същото състезание с 2:27:33 часа, а през 2024 г. завърши втора в Бостън с 2:22:45 часа.

След като по-късно същата година остана девета в Ню Йорк, през 2025 г. тя направи истински фурор. Кенийката грабна първата си титла в Бостън с личен рекорд от 2:17:22 часа, след което взе среброто в Ню Йорк с 2:20:07 часа.

През настоящия сезон тя защити короната си в Бостън с резултат 2:18:51 часа, преди да запише върховото постижение в кариерата си на трасето в Чикаго.

С две шампионски отличия от Бостън и една победа в Ню Йорк, последното представяне на Локеди бележи поредна важна крачка в нейната впечатляваща кариера. Фокусът ѝ остава върху трупането на опит и директния сблъсък с най-силните атлети в търсене на нови върхове в маратона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Неуспешните опити: Историята зад световните рекорди на Арманд Дуплантис

Неуспешните опити: Историята зад световните рекорди на Арманд Дуплантис

  • 13 окт 2026 | 19:47
  • 2892
  • 0
Феновете избраха Тамбери за №1 в Европа за месец септември

Феновете избраха Тамбери за №1 в Европа за месец септември

  • 13 окт 2026 | 16:34
  • 576
  • 0
Пирин Галов пое каузата на “Ела и ти“ на 466 км, а десетки тръгнаха с него

Пирин Галов пое каузата на “Ела и ти“ на 466 км, а десетки тръгнаха с него

  • 13 окт 2026 | 13:39
  • 695
  • 0
Кейптаун ще приеме Световното по планинско бягане и трейл през 2027 година

Кейптаун ще приеме Световното по планинско бягане и трейл през 2027 година

  • 13 окт 2026 | 13:02
  • 711
  • 0
Девора Аврамова стана най-бързата българка на 20 км за всички времена

Девора Аврамова стана най-бързата българка на 20 км за всички времена

  • 13 окт 2026 | 09:37
  • 2871
  • 0
Две легенди се събраха в Мелбърн

Две легенди се събраха в Мелбърн

  • 12 окт 2026 | 20:07
  • 2196
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гиздол: Искам да играем като Монако

Гиздол: Искам да играем като Монако

  • 14 окт 2026 | 12:00
  • 6050
  • 21
Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

Ван дер Каап: "Сините" трябва да се справят с високата преса на НЕК! Беше специално да видя Левски шампион

  • 14 окт 2026 | 08:55
  • 14807
  • 24
От трето място до трудното начало за съперника на Левски в Лига Европа

От трето място до трудното начало за съперника на Левски в Лига Европа

  • 14 окт 2026 | 09:18
  • 8478
  • 4
Асен Златев говори след края на съдебната сага в българските щанги

Асен Златев говори след края на съдебната сага в българските щанги

  • 14 окт 2026 | 11:59
  • 235
  • 0
Много изненади и 32 гола в 9 мача дадоха началото на новия кръг в ШЛ

Много изненади и 32 гола в 9 мача дадоха началото на новия кръг в ШЛ

  • 14 окт 2026 | 00:34
  • 36567
  • 4
Новият турнир започва! Ботев срещу Ботев в Пловдив

Новият турнир започва! Ботев срещу Ботев в Пловдив

  • 14 окт 2026 | 07:10
  • 8335
  • 5