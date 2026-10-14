Определиха съдиите за Купата

Българският футболен съюз определи съдийските бригади за предстоящия втори кръг на Sesame Купа на България. Двубоите започват в петък и завършват в понеделник.

Срещи от 2 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2026-2027

16 октомври 2026 г., петък, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Александър Ангелов Атанасов

16 октомври 2026 г., петък, 19:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Сезер Севджанов Сабриев

СН: Ангел Любенов Ангелов

17 октомври 2026 г., събота, 12:00 ч.

ОФК Вихрен - Сандански - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Васил Петров Минев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов

СН: Драган Кирилов Стойков

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Септември Сф

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ: Христо Митков Минчев

СН: Йосиф Петров Ронков

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ФК Дунав Русе

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Димчев Великов

4-ТИ: Мурад Халил Адем

СН: Атанас Петров Бозев

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Пирин 22 АД - ПФК Хебър 1918 АД

ГС: Божидар Тихомиров Тодоров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Асен Крумов Крумов

4-ТИ: Петър Николаев Николов

СН: Красимир Здравков Керезов

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

Общински футболен клуб - Академик Свищов - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов

СН: Стоян Христов Денев

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

ФК МАРЕК 1915 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Иво Петров Иванов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Стефан Спасов Иванов

17 октомври 2026 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Цветан Георгиев Георгиев

18 октомври 2026 г., неделя, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Ботев АД

ГС: Кристиaн Младенов Тодоров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ: Иван Руменов Христов

СН: Тихомир Георгиев Боболов

18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Диян Христов Вълков

18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.

Професионален футболен клуб Фратрия АД - ПФК Ботев Враца

ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Цветан Кръстев Кръстев

18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Велин Диманов Димитров

4-ТИ: Петър Георгиев Димитров

СН: Никола Илиянов Атанасов

18 октомври 2026 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Левски

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов

СН: Стефан Иванов Йорданов

19 октомври 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Монтана 1921

ГС: Петър Милков Николов АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ: Дженк Мустафа Ташдемир

СН: Георги Крумов Виделов

19 октомври 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ: Борис Борисов Попов

СН: Тони Бонев Пандарски

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