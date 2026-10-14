Определиха съдиите за Купата

Българският футболен съюз определи съдийските бригади за предстоящия втори кръг на Sesame Купа на България. Двубоите започват в петък и завършват в понеделник.
Срещи от 2 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2026-2027
16 октомври 2026 г., петък, 15:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Александър Ангелов Атанасов
16 октомври 2026 г., петък, 19:00 ч.
ОФК Янтра 2019 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
ГС: Георги Георгиев Спасов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Сезер Севджанов Сабриев
СН: Ангел Любенов Ангелов
17 октомври 2026 г., събота, 12:00 ч.
ОФК Вихрен - Сандански - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
ГС: Васил Петров Минев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Мартин Димитров Стефанов
СН: Драган Кирилов Стойков
17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.
ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Септември Сф
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Павлета Веселинова Рашкова
4-ТИ: Христо Митков Минчев
СН: Йосиф Петров Ронков
17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.
Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ФК Дунав Русе
ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Димчев Великов
4-ТИ: Мурад Халил Адем
СН: Атанас Петров Бозев
17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Пирин 22 АД - ПФК Хебър 1918 АД
ГС: Божидар Тихомиров Тодоров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Петър Николаев Николов
СН: Красимир Здравков Керезов
17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.
Общински футболен клуб - Академик Свищов - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Георгиев Новачев АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Станимир Веселинов Господинов
4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов
СН: Стоян Христов Денев
17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.
ФК МАРЕК 1915 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Иво Петров Иванов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Стефан Спасов Иванов
17 октомври 2026 г., събота, 18:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Месут Севинчев Ахмедов
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
18 октомври 2026 г., неделя, 12:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Ботев АД
ГС: Кристиaн Младенов Тодоров АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Богомил Севдалинов Димитров
4-ТИ: Иван Руменов Христов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Диян Христов Вълков
18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
Професионален футболен клуб Фратрия АД - ПФК Ботев Враца
ГС: Кристина Георгиева Георгиева АС1: Костадин Димитров Тановчев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Радостин Николов Бодуров АС2: Велин Диманов Димитров
4-ТИ: Петър Георгиев Димитров
СН: Никола Илиянов Атанасов
18 октомври 2026 г., неделя, 18:00 ч.
ОФК Спартак Пл - ПФК Левски
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов
СН: Стефан Иванов Йорданов
19 октомври 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Монтана 1921
ГС: Петър Милков Николов АС1: Марин Иванов Бонев АС2: Йордан Стефанов Гошев
4-ТИ: Дженк Мустафа Ташдемир
СН: Георги Крумов Виделов
19 октомври 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК Етър ВТ - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Мартин Викторов Михайлов
4-ТИ: Борис Борисов Попов
СН: Тони Бонев ПандарскиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google