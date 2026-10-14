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Определиха съдиите за Купата

  • 14 окт 2026 | 10:31
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Определиха съдиите за Купата

Българският футболен съюз определи съдийските бригади за предстоящия втори кръг на Sesame Купа на България. Двубоите започват в петък и завършват в понеделник.

Срещи от 2 кръг на Sesame Купа на България, сезон 2026-2027

16 октомври 2026 г., петък, 15:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962 - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Теодор Пешев Петров    АС2:    Кристиян Ботев Минков

4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев

СН:    Александър Ангелов Атанасов

16 октомври 2026 г., петък, 19:00 ч.

ОФК Янтра 2019 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД

ГС:    Георги Георгиев Спасов    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Николай Иванов Михайлов

4-ТИ:    Сезер Севджанов Сабриев

СН:    Ангел Любенов Ангелов

17 октомври 2026 г., събота, 12:00 ч.

ОФК Вихрен - Сандански - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС:    Васил Петров Минев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Мартин Димитров Стефанов

СН:    Драган Кирилов Стойков

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

ОФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Септември Сф

ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Павлета Веселинова Рашкова

4-ТИ:    Христо Митков Минчев

СН:    Йосиф Петров Ронков

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

Футболен клуб Рилски спортист-2011 - ФК Дунав Русе

ГС:    Геро Георгиев Писков    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Георги Димчев Великов

4-ТИ:    Мурад Халил Адем

СН:    Атанас Петров Бозев

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Пирин 22 АД - ПФК Хебър 1918 АД

ГС:    Божидар Тихомиров Тодоров    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Асен Крумов Крумов

4-ТИ:    Петър Николаев Николов

СН:    Красимир Здравков Керезов

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

Общински футболен клуб - Академик Свищов - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Георгиев Новачев    АС1:    Владимир Тодоров Ташков    АС2:    Станимир Веселинов Господинов

4-ТИ:    Владимир Николаев Кирилов

СН:    Стоян Христов Денев

17 октомври 2026 г., събота, 15:00 ч.

ФК МАРЕК 1915 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС:    Иво Петров Иванов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Петър Велизаров Митрев

4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов

СН:    Стефан Спасов Иванов

17 октомври 2026 г., събота, 18:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Лудогорец 1945

ГС:    Георги Петров Стоянов    АС1:    Станимир Илков Илков    АС2:    Месут Севинчев Ахмедов

4-ТИ:    Светослав Иванов Лазаров

СН:    Цветан Георгиев Георгиев

18 октомври 2026 г., неделя, 12:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЧЕРНОМОРЕЦ 1919 БУРГАС - ПФК Ботев АД

ГС:    Кристиaн Младенов Тодоров    АС1:    Станимир Емилов Трифонов    АС2:    Богомил Севдалинов Димитров

4-ТИ:    Иван Руменов Христов

СН:    Тихомир Георгиев Боболов

18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.

СДРУЖЕНИЕ ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ НЕСЕБЪР - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Йордан Петров Петров

4-ТИ:    Георги Иванов Иванов

СН:    Диян Христов Вълков

18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.

Професионален футболен клуб Фратрия АД - ПФК Ботев Враца

ГС:    Кристина Георгиева Георгиева    АС1:    Костадин Димитров Тановчев    АС2:    Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев

СН:    Цветан Кръстев Кръстев

18 октомври 2026 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Радостин Николов Бодуров    АС2:    Велин Диманов Димитров

4-ТИ:    Петър Георгиев Димитров

СН:    Никола Илиянов Атанасов

18 октомври 2026 г., неделя, 18:00 ч.

ОФК Спартак Пл - ПФК Левски

ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ:    Михаел Петков Павлов

СН:    Стефан Иванов Йорданов

19 октомври 2026 г., понеделник, 18:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919 - ПФК Монтана 1921

ГС:    Петър Милков Николов    АС1:    Марин Иванов Бонев    АС2:    Йордан Стефанов Гошев

4-ТИ:    Дженк Мустафа Ташдемир

СН:    Георги Крумов Виделов

19 октомври 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Етър ВТ - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС:    Любомир Николаев Вушовски    АС1:    Тодор Василев Вуков    АС2:    Мартин Викторов Михайлов

4-ТИ:    Борис Борисов Попов

СН:    Тони Бонев Пандарски

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