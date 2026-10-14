Цветана Пиронкова: Възходът на българските тенисисти е изключително радващ

Спортист номер 1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова беше посланик на Българската федерация по тенис на Junior Orange Bowl European Playoff Series - официалната европейска квалификация, която се проведе в Бургас през миналата седмица, като присъства по време на целия турнир и беше близо до младите български таланти, за да ги подкрепя и мотивира.

"На първо място ми направиха впечатление организацията и атмосферата на турнира, но също така желанието и мотивацията на младите състезатели. Българската федерация по тенис и Община Бургас разполагаха с относително кратко време за подготовката на събитие от подобен мащаб, но смятам, че се справиха изключително добре с това предизвикателство. В крайна сметка най-важна е оценката на самите участници, а впечатленията, които получих от децата, родителите и треньорите, бяха изключително положителни – както за условията и организацията, така и за цялостното отношение на всички, ангажирани с провеждането на турнира", коментира Пиронкова пред официалния сайт на Българската федерация по тенис.

Попитана за нивото на българските участници в надпреварата, тя заяви: "Смятам, че резултатите говорят сами за себе си. От общо 16 квоти за участие в основната схема на Orange Bowl в САЩ цели 13 бяха спечелени от български деца. Това е изключително силно представяне, което показва, че имаме талантливи и конкурентоспособни млади състезатели. Разбира се, домакинството носи своите предимства, но в крайна сметка победите трябва да бъдат извоювани на корта. Българските деца показаха не само добри тенис умения, но и характер и желание за победа. Тези резултати са много обнадеждаващи. Надявам се, че участието им в Orange Bowl в САЩ ще бъде още една ценна стъпка в тяхното развитие и ще им даде допълнителна мотивация да продължат напред."

На въпрос колко е важно за развитието на младите тенисисти да се провеждат подобни международни турнири в България, Цветана Пиронкова отговори: "Изключително важно е нашите деца да имат възможност да участват в международни турнири на родна земя. Това прави състезанията много по-достъпни за тях и им дава възможност да трупат ценен опит, като премерят сили със свои връстници от Европа и света. Има и още един аспект, който според мен не бива да подценяваме – психологическият. Когато организираме международни турнири на такова ниво, ние показваме на децата си, че България може да бъде равностоен домакин наред с големите тенис нации. Че не е необходимо винаги те да бъдат гостите, които пътуват и се съобразяват с чуждите условия, а могат да посрещат най-добрите си връстници тук, у дома. Вярвам, че това има положително влияние върху тяхното самочувствие и усещането им за принадлежност към международната тенис общност."

"Определено се забелязва възход в представянето на българските състезатели, което е изключително радващо. През тази година видяхме много добри резултати, зад които несъмнено стоят много труд, постоянство и отдаденост. Когато играеш у дома, предимствата далеч не се изчерпват с познатите условия и подкрепата на родната публика. Спестяваш си дългите и изморителни пътувания, необходимостта от адаптация и не на последно място – значителни финансови разходи. Всичко това оказва влияние и върху психическото състояние на състезателите, които могат да се концентрират много по-пълноценно върху играта си. През това лято в България се проведоха силни международни турнири почти всяка седмица, което даде възможност на нашите тенисисти да натрупат ценен състезателен опит, без непрекъснато да пътуват. Резултатите бяха показателни – в почти всяка надпревара имахме български представители в заключителните етапи, а за някои от тях това бяха първи полуфинали и финали на подобно ниво. Спомням си много добре началото на собствената си професионална кариера, когато се борех за всяка точка в ранглистата. Постоянните пътувания бяха огромно предизвикателство както физически, така и финансово. Тогава благородно завиждах на колегите си от държави, в които се провеждаха множество турнири и които имаха възможността, образно казано, да спят в собственото си легло и на следващия ден да излязат на корта. За мен това беше истинска мечта. Затова искрено се радвам, че днес българските състезатели имат тези възможности. Убедена съм, че подобна подкрепа може да има огромно значение за развитието им", продължи Пиронкова.

По темата за завършения от нея треньорски курс ITF Level 2 в Пазарджик и дали има амбиция да се развива и като треньор, бившата водеща българска тенисистка, коментира: "Тенисът винаги е бил огромна част от живота ми и продължава да бъде моето ежедневие. Благодарение на професионалната си кариера съм натрупала много опит като състезател на различни нива и смея да твърдя, че познавам играта в дълбочина. Разбира се, има съществена разлика между това да бъдеш състезател и това да бъдеш треньор. Именно тази различна перспектива ми е много интересна и ме мотивира да се развивам в тази посока. Смятам, че едно от най-големите предимства, които ми дава състезателната кариера, е способността да разбирам как се чувства играчът на корта. Преминала съм лично през много от предизвикателствата, с които се сблъскват младите състезатели – както в технически и тактически, така и в психологически аспект. Това ми позволява не само да разпознавам определени трудности, но и да търся най-подходящия начин да им помогна да ги преодолеят."

Попитана за сина си Александър, който постига много силни резултати при децата и дали сам е проявил интерес към тениса, Цветана Пиронкова разкри: "При него интересът към тениса се появи съвсем естествено. Прекарваме голяма част от времето си на корта и любопитното е, че той буквално направи първите си стъпки именно на тенис корта, докато гонеше футболна топка. Александър е много енергично дете, обича спорта като цяло – играе футбол, тенис, плува и изпитва истинско удоволствие от движението. Така че интересът към тениса определено дойде от самия него. Аз никога не съм имала конкретни амбиции той непременно да се занимава със състезателен тенис. Разбира се, бих искала и двете ми деца да могат да играят тенис, най-малкото за удоволствие. Оттам нататък обаче смятам, че всяко от тях трябва само да избере своя път според собствените си интереси и таланти."

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