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Отстарниха тенис клуб след расистки скандал

  • 14 окт 2026 | 01:38
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Отстарниха тенис клуб след расистки скандал

Тенис клубът на Университета на Мериленд (UMD) бе отстранен за неопределено време от отдела по отдих и уелнес (RecWell), след като членове на тима разпространиха графични материали с расистко съдържание. Графиката, съдържаща разпознаваема символика, свързвана с Ку-клукс-клан (KKK), бе включена на първата страница на споделен Google документ, изпратен по имейл до съпернически университетски отбори от региона за есенния турнир в Коледж Парк.

След разкриването на инцидента клубът по тенис на Мериленд бе принуден да предаде служебно всички свои мачове от турнира. В надпреварата продължиха да участват останалите поканени тимове, сред които представители на университета „Хауърд“ (Howard University), както и отборите на „Американ“, „Темпъл“, „Джонс Хопкинс“, „Джорджтаун“ и Университета на Вирджиния.

От Университета на Мериленд заявиха, че са ужасени от случилото се и поднесоха официално своите съжаления и искрени извинения за нанесената вреда. Президентът на UMD Дарил Пайнс и директорът на отдела по отдих и уелнес изпратиха писма с извинения до ръководителите и директорите на всички засегнати институции.

Студентските лидери на тенис клуба на UMD проведеха срещи с капитаните на гостуващите отбори, за да поемат отговорност и лично да поднесат своите извинения, а също така изпратиха извинителни имейли до всички поканени програми.

Въпреки че от ръководството на университета отбелязаха, че в изпращането на писмото може да са участвали пряко само няколко членове на клуба, бе взето решение да се отстрани целият отбор. Инцидентът е предаден за разследване на Службата за студентско поведение (Office of Student Conduct), както и на Полицейското управление на Университета на Мериленд.

Въпреки предприетите мерки, отборът по тенис на университета „Хауърд“ излезе със позиция, че истинската отговорност все още предстои. В своето изявление те настояват за официално публично извинение от страна на UMD и изпълнителния съвет на тенис клуба, провеждане на формално разследване за установяване на конкретния създател на документа и задължително обучение за чувствителност за лидерите и съветниците на клуба.

Освен това от тима на Howard призоваха събраните средства от есенния турнир да бъдат дарени на Националния музей на афроамериканската история и култура. Временно изпълняващият длъжността президент на Хауърд Уейн А. И. Фредерик подчерта, че спортните надпревари трябва да се основават на взаимно уважение и спортен дух, а проявите на омраза и расова дискриминация нямат място в академичната и спортната общност.

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